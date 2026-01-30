Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), moda sektöründe dünyanın önde gelen ve en prestijli fuarları arasında yer alan Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı'na, 3-5 Şubat 2026 tarihlerinde 20'inci kez mili katılım organizasyonu gerçekleştirecek.

İZMİR (İGFA) - Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, 'Türkiye'nin Fransa'ya hazırgiyim ihracatı 2025 yılında önceki yıla göre yüzde 8 azalarak 895 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

1 milyar dolar hedefimiz var. Türkiye genelinde Fransa, en çok konfeksiyon ihracatı yapılan 5'inci büyük pazar, EHKİB'in de 8'inci pazarı konumunda. PV Fuarına 22 firmayla katılım sağlıyoruz. 10 firma İzmir, 11 firma İstanbul ve 1 firma ise Antalya'dan katılıyor.' dedi.

MİLLİ KATILIM SEKTÖR AÇISINDAN SON DERECE BAŞARILI VE MOTİVE EDİCİ

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Çağlar Bağcı, 22 firmayla gerçekleştirilen milli katılımın sektör açısından son derece başarılı ve motive edici bir tablo ortaya koyduğunu, yüksek sayıda firma katılımıyla sağlanan bu güçlü temsilin, Türk hazır giyim sektörünün Fransa pazarına olan ilgisinin açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

Bağcı, 'Fransa 2025 yılında 30 milyar dolar hazır giyim ithalatı gerçekleştirdi. Fransa, ABD ve Almanya'nın ardından dünyanın en büyük 3.büyük giyim ithalatçısı konumunda. Türkiye, Çin, Bangladeş, İtalya'nın ardından Fransa'nın 4.büyük giyim tedarikçisi konumundadır.' dedi.

TÜRK HAZIRGİYİM ÜRETİCİLERİ REKABETTE ZORLANIYOR

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Seray Seyfeli, 'Türk hazırgiyim üreticileri son dönemde maliyet avantajını kaybetmesi sonrasında rekabette zorlanıyor. Fransa pazarında hemen arkamızdaki rakiplerimiz Hindistan, Vietnam ve Tunus. PV Paris gibi sektörün önemli fuarlarına düzenli katılım sağlayarak Pazar payımızı genişletmek aynı zamanda müşteriye yakın olarak mevcut payımızı korumak hedefindeyiz. Firmalarımız İlkbahar-Yaz 2027 kreasyonlarını 3 gün boyunca dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen alıcıların beğenilerine sunacak.' dedi.

EHKİB'DEN ÜÇ ÜLKEDE 6 MİLLİ KATILIM FUARI VE 1 SEKTÖREL TİCARET HEYETİ

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Pazar Komitesi Başkanı Tala Uğuz, 'Birliğimiz Fuara 2015 yılından itibaren senede iki kez düzenli olarak katılım sağlıyor. PV Paris Fuarı Birliğimizin en büyük dış pazar faaliyeti konumunda, senede yaklaşık 50 firma EHKİB aracılığıyla fuara katılım sağlıyor. Fuarın ikinci edisyonu Eylül'de gerçekleşiyor. Birliğimiz 2026 dış pazar faaliyetleri kapsamımda üç ülkede 6 milli katılım fuarı ve 1 sektörel ticaret heyeti düzenlenmesi planlanıyor.' diye konuştu.

Fuar genelinde 40 ülkeden 1.000 civarı üretici yer alacak. Eylül 2025 fuarı 20 bin profesyonelce ziyaret edildi.