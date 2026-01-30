Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetimi, dünya mobilya sektörünün kalbinin attığı, alanında dünyanın en prestijli üç fuarından biri kabul edilen Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda (İstanbul International Furniture Fair-IIFF) Kayserili firmaları yalnız bırakmadı.

İSTANBUL (İGFA) - KTO Başkanı Ömer Gülsoy, fuarda stant açan 78 Kayseri firmasını tek tek ziyaret ederek, 'Şehrimizin güçlü markaları fuara damga vurmuş durumda. Firmalarımıza gösterilen yoğun ilgi göğsümüzü kabarttı' dedi.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı olarak düzenlenen fuarın açılış törenine; Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, İstanbul Valisi Davut Gül, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, MOSFED Başkanı Ahmet Güleç ve KTO Başkanı Ömer Gülsoy katıldı.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy'a ziyaretleri sırasında; Başkan Yardımcıları Hacı Bekir Kuzucu, Hasan Köksal, Yönetim Kurulu Üyeleri Şevket Uyar, Mustafa Okutan, Ahmet Emre Sönmez ve Oda Hukuk Müşaviri İzzet Buzkan eşlik etti.

BAŞKAN GÜLSOY: 'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 20 ÜRETİCİSİNDEN 11'İ KAYSERİ'DE'

KTO Heyeti, fuarda yer alan Kayserili firmaların stantlarını gezerek iş bağlantıları ve pazar durumu hakkında bilgi aldı.

Fuar değerlendirmesinde bulunan Başkan Gülsoy, mobilya sektörünün Kayseri için stratejik önemine şu sözlerle dikkat çekti:

'Türk mobilya sektörü; güçlü üretimi ve yenilikçi tasarımlarıyla dünya pazarında yerini sağlamlaştırıyor. Kayseri, mobilya üretimi ve yan sanayi konusunda Türkiye'nin birincisidir. Ülkemizdeki en büyük 20 mobilya üreticisinin 11'i şehrimizde yer alıyor. Bu yıl 78 firmamızla İstanbul'dayız. Üyelerimizin Avrupa'nın en büyük mobilya fuarında sergilediği göz alıcı tasarımların yabancı alıcılar tarafından büyük rağbet görmesi, bizleri son derece memnun etmiştir.'

Fuarın sektöre yeni bir çıta ve vizyon kazandırdığını belirten Gülsoy, 'Katılımcı firmalarımızla yaptığımız görüşmelerde, yabancı ziyaretçi potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu ve yoğun siparişler aldıklarını memnuniyetle öğrendik. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı Türk mobilya sektörüne yeni bir çıta, yeni bir eşik, yeni bir vizyon sağlamaktadır. Mobilya; istihdamı, ihracatı ve nitelikli üretimiyle bizim gözbebeğimizdir. Üretim, istihdam ve ihracatımıza katkı sağlayan tüm firmalarımızı yürekten tebrik ediyorum. Rabbim emeklerini zayi etmesin' ifadelerini kullandı.

FİRMA SAHİPLERİNDEN KTO'YA TEŞEKKÜR

KTO Yönetimi'nin stant ziyaretlerinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Kayserili firma sahipleri ise, oda yönetiminin yanlarında olmasının kendilerine moral verdiğini ifade ederek, küresel rekabette Kayseri lobisinin gücüne vurgu yaptılar.

150 ÜLKEDEN 150 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

250 bin metrekarelik alanda 3 binden fazla markanın ürünlerini sergilediği IIFF 2026, 31 Ocak tarihine kadar devam edecek. Toplam 150 ülkeden 150 bin profesyonel ziyaretçinin ağırlanması beklenen fuar, Türk mobilya ihracatı için milyarlarca dolarlık iş hacmi sağlanmasını hedefliyor.