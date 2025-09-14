2024-2026 Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nda yapılan değişiklikle büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık desteklerinde yüzde 40-180 oranında artış yapılırken, çoban desteğine ilave ödeme eklendi. Hayvan tanımlama araçları ve bazı aşı bedelleri de destek kapsamına alındı.ANKARA (İGFA) - Hayvancılık sektörüne yönelik destekler artırıldı.

2024-2026 yıllarında Yapılacak Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak, geriye dönük 1 Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe girdi.

Büyükbaşta buzağı desteği yüzde 40 artışla 1.400 TL/baş, malak desteği yüzde 180 artışla 2.800 TL/baş oldu.

Küçükbaşta kuzu/oğlak desteği yüzde 50 artarak 300 TL/baş olarak belirlendi. Çoban desteği, 150 baş üzerinden 1,8 kat artışla 81.000 TL’ye yükseldi.

Arıcılıkta, üretici/yetiştirici örgütlerine üye olanlara arılı kovan başına 140 TL, üye olmayanlara 100 TL destek verilecek.

İpek böceği desteği yüzde 10 artışla 1.100 TL/kg, tiftik desteği yüzde 100 artışla 160 TL/kg oldu. Ankara keçisine ilave destek sağlandı.

YENİ DESTEKLER VE AŞI BEDELLERİ

Hayvan ve sürü sağlığı desteği kapsamında, hayvan tanımlama araçları ve programlı aşı bedelleri desteklenecek. Aşı sonrası atıklar için büyükbaş ve küçükbaş sahiplerine verilen destek yüzde 100 artırıldı. Su ürünleri yetiştiriciliğinde, tür ve üretim şekline göre destek oranları yükseltildi.

Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 ilde müsilajdan etkilenen balıkçı gemilerine ilave küçük ölçekli balıkçılık desteği verilecek.

Su ürünleri desteğinde, üretici örgütlerinin kesinti oranı yüzde 2’den yüzde 3’e çıkarıldı.

Söz konusu desteğin ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz