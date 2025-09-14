Yanan orman alanlarının bir an önce ağaçlandırılması için herkes seferber olmak istiyor ancak uzmanlar, ağaçlandırma çalışmalarının aceleye getirilmeden, bilimsel temellere uygun yapılması konusunda uyardı.İSTANBUL (İGFA) - Son orman yangınları, can kayıplarının yanı sıra Türkiye’nin orman varlığında da büyük hasara yol açtı. 70 bin hektar civarında orman kaybı yaşandı. Yanan alanları yeniden ağaçlandırmak isteyenler için Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) önemli önerilerde bulundu.

Yanan orman alanlarında öncelikl e hasar tespiti yapılması gerektiğini belirten yetkililer, doğaseverleri acele etmemeleri konusunda uyardı.

1992 yılından bu yana 7 Ağaç Ormanları programıyla ağaçlandırma faaliyetleri yürüttüklerine dikkati çeken ÇEKÜL Vakfı’nın Genel Sekreteri Ilgın Sözen, “Ormanların yandığını gören doğaseverler doğal olarak hemen yanan alanları eski haline getirmek istiyor ve bizden de bu konuda destek talep ediyor. Biz de bu alanları yeniden yeşertme konusunda kararlıyız. Ancak, yangından hemen sonra fidan dikimi yapılamayacağı için ilk atılacak adım alanların korumaya alınması olmalı” uyarısında bulundu.

Çalışmalarını bilimin rehberliğinde, Orman Genel Müdürlüğü’yle birlikte yürüttüklerini belirten Sözen, “Her alanın kendine özgü bir ekosistemi, toprak yapısı ve yeniden yeşerme süreci var. Hangi türlerin ne zaman dikileceği, toprağın neye ihtiyaç duyduğu gibi kon ular ancak uzman görüşleriyle netleşebilir. Acele atılan her adım, iyi niyetle yola çıkılsa da doğaya zarar verebilir. Bu nedenle, yeniden ağaçlandırma sürecinde acele edilmemeli. Sabırlı olmak ve uzmanlara danışmak büyük önem taşıyor. Halihazırda İstanbul, Balıkesir, Çanakkale ve Sivas’ta ağaçlandırma çalışmalarımız sürüyor, bir an önce fidan dikimine katkıda bulunmak isteyenleri o sahalarımıza davet ediyoruz” diye konuştu.

FİDAN DİKİMİ UZUN SOLUKLU BİR ÇABA

ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal Akkemik ise, yanan alanlarda ormanlaştırma çalışmalarına başlamadan önce ormanlardaki doğal döngünün yeniden oluşması için adım atılması gerektiğine dikkat çekti. Alanda ilk önce yanan ağaçların çıkarılması için hızlı bir çalışma yapılması gerektiğini söyleyen Akkemik, “Alanda yangın öncesi tohum verme yaşında kızılçam ağaçları varsa bu alanlarda doğal yolla tohumdan ge nçleştirme uygulanmalıdır. Böylece hem ekolojik olarak en güçlü bitkilerin gelmesi sağlanacak hem de maliyet düşecektir” dedi.