Büyükşehir Belediyesi'nin "Hayat Timi" olarak bilinen cankurtaran ekibi, 8 Haziran'da başladıkları nöbeti 30 Eylül'de sonlandırdı. 4 aylık süreçte pür dikkat nöbet tutan 72 kişilik ekip, 470 kişiyi ölümün kıyısından çekip aldı. Büyükşehir’in cankurtaran ekipleri görev saatleri içinde can kaybı yaşanmasının önüne geçti ve turizmde güvenin sembolü oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu, Kaynarca, Kocaali'yi kapsayan 54 kilometrelik sahil şeridinde Karadeniz'in incisine değer kattığı "hayat nöbeti" kapsamında 4 aylık bilançoyu kamuoyuyla paylaştı.

72 KİŞİLİK TİMLE CANLARA GÜVEN

Hayat timi, 72 kişilik kadrosuyla 45 farklı kulede 2024 yılı yaz sezonunda sabah 10.00 ve akşam 19.00 saatleri arasında dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından keyifli vakit geçirmeye gelen yerli, yabancı turistlerin can güvenliği için pür dikkat nöbet tuttu.

NÖBET ACISIZ BİTTİ

8 Haziran'da başlayan nöbet, 30 Eylül'de son buldu. Büyükşehir'in büyük bir özveriyle, yüzme ve kurtarma faaliyetlerinde en iyi performansı veren isimlerle kurduğu cankurtaran timi sezon boyunca 470 kişiyi dalgaların arasından, ölümün kıyısından çekip aldı.

470 KİŞİYİ KURTARDILAR

Cankurtaran kulelerinde yapılan gözetleme sayesinde fark edilen 500'e yakın tehlike, faciaya dönüşmeden müdahale edildi. Ekibin nefes olduğu 470 kişiden 16'sı sudan çıkarıldıktan sonra 112 ekiplerince hastaneye sevk edildi. Nöbeti 30 Eylül'de sonlandıran ve sahilden ayrılan Büyükşehir Timi, Karadeniz'de görev saatleri içinde acıya geçit vermedi.

“BU ŞEHRİ DAHA GÜVENLİ KILDINIZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, canını hiçe sayan her bir personele Sakarya'yı güven timsali yaptıkları için teşekkür ederek, "Her biriniz hayat kurtarırken aynı zamanda hayatını riske de atmış oluyor. Bunu kendi gözümle gören biri olarak bu işin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Saniyeler içinde yapılan müdahaleler bu şehri daha güvenli kılmıştır. Her birinize emeğiniz ve mücadeleniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİRLE GÜVENLİ SAHİLLER

Büyükşehir'den yapılan açıklamada ise, "8 Haziran'da başladığımız hayat nöbetimiz bugün itibarıyla son buldu. Karadeniz'imizin güzide Karasu, Kocaali, Kaynarca sahillerimizde yaşam pahasına mücadele eden cankurtaran ekiplerimiz, görev saatleri içerisinde hedeflediğimiz üzere sezonu sıfır kayıpla kapattı. Acıya, gözyaşına aman vermeyen personelimiz 4 ayda 470 canı hayata bağladı. 54 kilometrelik sahil şeridinde verilen pür dikkat mücadele için her birine teşekkür ediyoruz. Sahiller Büyükşehirle çok daha huzurlu ve güvenli" denildi.