Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye faaliyeti esnasında Havsa ilçesinde yaralı halde bulunan bir köpeği kurtardı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Jandarma ekipleri, Havsa'da devriye görevi sırasında yol kenarında hareketsiz yatan bir köpek fark etti. Yaklaştıklarında köpeğin yaralı olduğunu ve yardıma ihtiyacı olduğunu gördüler.

Ekipler, derhal köpeği emniyetli şekilde bulunduğu ortamdan alarak ilk kontrollerini yaptı.

Yaralı köpeğin tedaviye ihtiyacı olduğu tespit edilince, en yakın hayvan barınağına götürüldü.