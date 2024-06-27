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Öte yandan ailesinin umutla bekleyişi süren Muzaffer Ak’ın kalp rahatsızı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Arama kurtarma ekiplerinin aralıksız sürdürdüğü arama çalışmalarında Jandarma köpekleri ve havadan Drone ile bölgede tarama yapılıyor.

Düzce'de kaybolan 84 yaşındaki Muzaffer Ak'tan haber alınamıyor. DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Çilimli ilçesine bağlı Topçular Mahallesi’ndeki 21 Haziran Cuma günü sabah namazı saatlerinde evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 84 yaşındaki Muzaffer Ak’ı arama çalışmaları devam ediyor.