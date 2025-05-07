ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Mayıs Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Konya ve Karaman harici), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu haric), Doğu Anadolu'nun batısı ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Orta Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi'nde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteorolojiden yağış ve rüzgara yönelik iki ayrı 'kuvvetli' uyarı geldi.

Yağışların; Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği, Marmara’nın güneyi ile Ege’de güney ve güneybatı yönlerden ise kuvvetli rüzgara karşı (40-60 km/saat) yaşanabilecek olumsuzluklara için dikkatli ve tedbirli olunması istendi.