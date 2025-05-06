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Kazayla ilgili Jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

Yaralı sürücüye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Daha sonra 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, Pazaryeri ilçesine bağlı Arapdede Köyü’nde meydana geldi. E.Ö. idaresindeki 16 UK 538 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan sürücü, olay yerine sevk edilen Pazaryeri Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi yaralandı. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - E.Ö. idaresindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

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