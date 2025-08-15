İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, hükümetin 2026-2027 dönemi için memur ve memur emeklilerine sunduğu zam teklifini “hayat pahalılığı gerçeğinden kopuk” olarak değerlendirdi. Yörük, “Pazardaki fiyat etiketlerini gören her vatandaş, açıklanan oranların gerçeği yansıtmadığını biliyor. Yüzde 10+6 ve yüzde 4+4 gibi teklifler, mevcut ekonomik koşullarda ne alım gücünü koruyabilir ne de geçim derdine çözüm olur” dedi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir’den örnekler veren Yörük, gıda fiyatlarının aylık bazda dahi iki haneli artış gösterdiğini, kiraların, ulaşım ve enerji giderlerinin durmaksızın yükseldiğini ifade etti. “Bu zam oranlarıyla, vatandaşın karşı karşıya kaldığı hayat pahalılığını hafifletmek mümkün değil. Aksine, her geçen gün omuzlardaki yük artıyor” diye konuştu.

“Adil ve Gerçekçi Oranlar Belirlenmeli”

Yörük, memur ve emeklinin insanca yaşama hakkının, TÜİK’in tartışmalı enflasyon hesaplarına teslim edilemeyeceğini vurguladı. “Gerçek enflasyon oranlarını görmezden gelen her teklif, ekonomik adaletsizliği daha da derinleştirir. Hükümetin, bütçe disiplinini vatandaştan kısmak yerine, israfı önleyerek sağlaması gerekir” ifadelerini kullandı.

Hasan Fehmi Yörük, memur sendikalarının yürüttüğü hak arayışının, yalnızca kamu çalışanlarının değil, tüm halkın refah mücadelesi olduğunu belirtti. “Biz Balıkesir’den, tüm Türkiye’ye sesleniyoruz: Hak, kağıt üzerinde değil, sofrada, pazarda, mutfakta aranır. İYİ Parti, halkın emeğini değersizleştiren her politikaya karşı duracak, alın terinin karşılığını alacağı bir düzen için mücadele edecektir” dedi.