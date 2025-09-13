Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Çarşı ve Hanlar bölgesinde hizmete açılan 4 katlı kapalı otopark, hem bölge esnafı hem de bölgeyi kent içinden ve kent dışından gezmeye gelen vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın daha yaşanabilir bir kent olması çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kentin en çok ziyaret edilen Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde kapalı otopark hizmete açtı. 280 araç kapasiteli ve 4 katlı kapalı otoparkla bölgede yaşanan park yeri problemini çözüme kavuşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, hem bölge esnafından hem de vatandaşlardan tam not aldı. Haftanın 7 günü 07.30–23.00 saatleri arasında hizmet veren otopark, Heykel ve Tarihi Çarşı ve Hanlar bölgesini ziyaret edenlere kolaylık sağlıyor.

"Otoparkımız kentimize hayırlı olsun" Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de beraberindeki Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle birlikte Çarşıbaşı’ndaki otoparkı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bursa’nın kalbi konumundaki bölgeyi ziyarete gelen vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Bozbey, “Geçtiğimiz günlerde Çarşıbaşı otoparkımızı Bursalıların hizmetine sunduk. Özellikle çarşıya gelen vatandaşlarımız artık bu alanı güvenli ve konforlu bir şekilde kullanabilecek. Burada kaliteli hizmet üreten ve vatandaş memnuniyetini esas alan bir belediyecilik anlayışını amaçlıyoruz. Otoparkımız kentimize hayırlı olsun” dedi.

Bursa’nın merkezi konumundaki Hanlar Bölgesi’ne kazandırılan otoparkın kendilerine büyük kolaylık sağladığını dile getiren vatandaşlar, hizmetten dolayı Başkan Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.