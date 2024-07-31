İsrail'in Filistin katliamları sürerken, bölgede önemli tartışmalara neden olacak bir suikast gerçekleşti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim alma törenine katılmak için Tahran'da bulunan Hamas lideri İsmail Heniye düzenlenen suikastle öldürüldü. Suikastın İsrail tarafından planlanıp gerçekleştirildiği iddiaları konuşuluyor.

İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim alma törenine katılmak için Tahran'da bulunan Hamas lideri İsmail Heniye'nin kaldığı konutunda uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Hamas, İran'da İsmail Heniyye karşı yapılan suikast ile ilgili bir açıklamada bulundu. Hamas suikastin İsrail tarafından yapılan bir hava saldırısı ile gerçekleştiğini açıklarken, İsrail yetkilileri konuyla ilgili soruları cevapsız bıraktı.

Hamas Üst düzey yöneticilerinden oluşan heyet İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı ziyaret etti.

Öte yandan suikastin başka kesimler tarafından da yapılmış olabileceği konuşuloyor. İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a zarar vermek için planlanmış bir suikastte olabileceği yorumları yapılıyor. Mesud Pezeşkiyan'ın İran rejimi içersinde açılımlar yaparak dünyaya açılabilecek bir yapıda olduğu ve halk tarafından ciddi bir testeğinin olduğu belirtilirken, bu suikastin İran iç dünyasında da yapılmış olabileceği iddialırı bulunuyor.