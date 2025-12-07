Gençİz Zirvesi'nin ikincisi, Halkbank'ın gençlere ilham verme ve geleceğe hazırlama vizyonu ile İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. 5 bini aşkın gencin katıldığı etkinlik; İnsan 5.0 temasıyla; teknoloji, sürdürülebilirlik, girişimcilik ve finansal okuryazarlık ekseninde çok boyutlu içerikler sundu.

İSTANBUL (İGFA) - Halkbank'ın gençlere ilham vermek, onların gelişimine katkı sunmak ve kariyer yolculuklarında desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Gençİz Zirvesi'nin ikincisi, İstanbul Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleşen organizasyon, kamudan akademiye, iş dünyasından spor ve sanat dünyasına pek çok ismi gençlerle buluşturdu.

Açılış konuşmasını yapan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankanın gençlere yönelik sunduğu yeni ürün ve programları tanıttı. Gençlerin yaşam alışkanlıklarına uygun avantajlar sunan Paraf Gençİz Kartı duyuran Arslan, kartın ulaşım, yeme-içme, sinema, tiyatro, giyim ve kozmetik gibi pek çok alanda indirim sağlayacağını söyledi.

Arslan ayrıca genç girişimciler için hazırlanan Gençİz Kredisinin müjdesini verdi. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle, ek teminat talep edilmeksizin kullanıma sunulacak 1 milyon TL üst limitli kredinin gençlerin kendi işlerini kurmalarına destek olacağını belirtti. Girişimci Kredileri'nin üst limitinin 1,5 milyon TL'ye çıkarıldığı da açıklandı.

EĞİTİM VE GİRİŞİMCİLİK PROJELERİ GENİŞLETİLİYOR

Halkbank'ın üniversite öğrencilerine yönelik 'Girişimciliğe İlk Adım Programı'nın gelecek yıl daha fazla gence ulaşacak şekilde dört oturum olarak genişletileceğini söyleyen Arslan, 2026'nın ilk çeyreğinde devreye alınacak çevrim içi Gençlik Akademisi platformunun da hazırlık aşamasında olduğunu duyurdu. Platform; kariyer, girişimcilik ve kişisel gelişim alanlarında eğitimler ve sertifika programları sunacak.

5 binin üzerinde gencin katıldığı Zirve'de gün boyu 'Küresel Birey Olmak', 'Finansal Okuryazarlık & Girişimcilik', 'Geleceğin Kodları' ve 'Yarın İçin Bugün' başlıklarında oturumlar gerçekleştirildi. Dijital deneyim alanları ve kariyer stantları da gençlerin yoğun ilgisini gördü. Küresel Birey Olmak oturumunda İlber Ortaylı, Hidayet Türkoğlu, Sevgi Uzun, Fatih Uysal, Kübra Denizci Keskin, Kemal Sayar ve Beyhan Budak gençlerle deneyimlerini paylaştı.

Geleceğin Kodları bölümünde Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar teknolojideki dönüşümü anlattı. Yapay zekâ, dijital üretim ve inovasyon konularında gençlere ilham veren sunumlar yapıldı. Yarın İçin Bugün oturumunda sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konuşuldu; Şahika Ercümen, Carl Benedikt Frey ve Burcu Özsoy gibi isimler sahnedeydi. Finansal okuryazarlık ve girişimcilik bölümünde ise Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu ve Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Uludağ gençlere yol gösterdi.

GENCEBAY VE DEMİRKOL GENÇLERLE BULUŞTU

Zirvenin özel konuğu usta sanatçı Orhan Gencebay, sanatın dönüştürücü gücü üzerine yaptığı konuşmayla büyük ilgi gördü.

Program, komedyen Doğu Demirkolun renkli performansıyla sona erdi. Halkbank Gençİz Zirvesi, gençlerin ilham aldığı, deneyim kazandığı ve geleceğe yönelik motivasyon kazandığı büyük bir buluşma olarak değerlendirildi.