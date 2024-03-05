Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas mitinginde yaptığı konuşmada, “Hak ve özgürlüklerden yatırımlara, savunma sanayinden dış politikaya kadar her alanda gerçekten tarih yazdık” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarihî Kent Meydanı'nda düzenlenen Sivas mitingine katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasına, "Yol senin yolundur, yoldaşım sensin. İyi gün, kötü gün haldaşım sensin. Canımın canısın, kardeşim sensin. Hasretim ülfetim sanadır Sivas" dizelerini okuyarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivaslılarla hasret gidermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkümüzün söylendiği, sazımızın çalındığı, emeğimizin bütünleştiği, birlik ve beraberliğimizin teminatı Sivas'ın kalbimizde hep ayrı bir yeri oldu" diye konuştu.

Selçukluların emaneti, Millî Mücadele fişeğinin ateşlendiği şehir, Aşık Veysel'in gönül yuvası Sivas'tan aldıkları ilhamla ilan ettikleri Türkiye Yüzyılı vizyonunu mutlaka hayata geçireceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir daha hiçbir insanımızın Sivaslı Nuri Demirağ'ın yaşadığı engellemelere, ihanetlere, zulümlere maruz kalmasına izin vermeyeceğiz. Sanayisiyle, teknolojisiyle, ticaretiyle, tarımıyla hiçbir alanda insanımızın bırakınız kendi devleti tarafından mağdur edilmesini, dünyanın herhangi bir yerinde mahzun kalmasına seyirci kalmayacağız" ifadesini kullandı.

“BU ÜLKENİN EN BÜYÜK SERMAYESİ İNSANIDIR”

Her alanda yatırımıyla, tasarımıyla, üretimiyle, ihracatıyla destekleyerek ülkeyi kesintisiz büyüttüklerini ve Türk insanının öz güvenini artırdıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Türkiye Yüzyılı'na giden yolun önce kendi insanımıza inanmaktan, güvenmekten, onunla gönül ve el birliği yapmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bu ülkenin en büyük sermayesi insanıdır. Binlerce yıllık tarihimiz boyunca ne zaman bu anlayışı kalbimizde yaşattık ve hayatımıza tatbik ettiysek cihana hükmettik. Ne zaman aramıza ayrılığı soktuysak, ne zaman her birimiz kendi benlik davamıza kapıldıysak işte o zaman başımıza gelmeyen felaket kalmadı. Cumhuriyetimizin ilk asrında siyasi ve sosyal fay hatları üzerinden yürütülen kavgaların, yaşanan krizlerin, terörün, ülkemize hangi ağır maliyetleri olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz."

“81 VİLAYETİMİZİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİK”

Geride kalan 21 yıl boyunca bu maliyetlerin yükünü ortadan kaldırmak için çalışıp çabaladıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin birlik, beraberlik, kardeşlik davasına bu kadar sıkı sarılmamızın, âdeta üzerine titrememizin sebebi budur. En büyük üzüntümüz, bu anlayışı CHP ve muhalefette göremeyişimizdir. Burada içimizde kalan bir ukdeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye son 21 yılda birçok sorununu çözdü, eksiğini giderdi. Daha önce hayal dahi edilemeyen yerlere geldi. Hak ve özgürlüklerden yatırımlara, savunma sanayinden dış politikaya kadar her alanda gerçekten tarih yazdık. 81 vilayetimizin, 922 ilçemizin en ücrasına kadar tüm köylerimizin âdeta çehresini değiştirdik."

“BÖLÜCÜLÜK VE BOZGUNCULUK PEŞİNDE KOŞANLARDAN ASLA OLMAYACAĞIZ”

Örneğin, Sivas'ı modern dünyanın en büyük imkânı olan hızlı trenle buluşturduklarını, sayılmaya kalksa saatler sürecek nice yatırımı, reformu ve yeniliği ülkeye kazandırdıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Ama ne yaptıysak CHP ve muhalefetin standardını yükseltmeyi bir türlü başaramadık. Bu partide zaman içinde sloganlar, söylemler değişti, hatta genel başkanlık koltuğunda oturan şahıslar bile değişti fakat hiçbir değişim, CHP'nin siyasi tükenmişliğine çare olmadı. Maalesef bu partide öyle yapısal bir arıza var ki her gelen, gideni aratıyor. Son genel başkan değişiminde bu acı gerçekle bir kez daha yüzleştik. Biliyorsunuz, devrik genel başkan bay Kemal ile pek anlaşamaz, hatta sık sık karşı karşıya gelirdik. Yürüyen merdivene ters binse de aday olduğu seçimlerde kendine oy veremese de Konya'yı, Çorum'u ayrı birer ülke zannetse de Kuzey Kıbrıs'taki Maraş'ın adını daha önce hiç duymamış olsa da yani siyasi hayatı boyunca bizi ve milletimizi pek çok kez güldürmüş olsa da yine de bay Kemal'in kendine has bir tarzı, söylemi, siyaset yapma usulü vardı. 13 kez ne yaptı? Bay bay bay Kemal."

CHP'nin yeni genel başkanının ise "her açıdan tam bir hayal kırıklığı olduğu" değerlendirmesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Daha önce bağırıp çağırarak kendince oynadığı orta oyunlarını hiç takip etmediğimiz için çapı, kalibresi, bu konuda pek bir fikir sahibi değildik. Projektörler bu kişinin üzerine çevrilince ortaya çıkan utanç verici görüntü sadece CHP'li vatandaşlarımızı değil, inanın bizi de üzdü. Açık söylemek gerekirse bu kadarını biz de beklemiyorduk. Oturduğu koltuğa bu derece yakışmayacağını, muhtemelen onu oraya getirenler bile tahmin etmiyordu. Bu acemi genel başkan ağzını her açtığında ya bir gaf yapıyor ya bir skandala imza atıyor ya da toplumun bir kesimine alenen hakaret ediyor. Siyasi kifayetsizliğini örtmek için de sürekli insanımızı kışkırtıyor, birbirine düşürmeye çalışıyor. Şimdi de çıkmış, 'bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin, istemiyoruz' demiş. Anlaşılan makamını borçlu olduğu ağababaları kulağını çekmiş olmalı ki daha sonra kendince bu patavatsızlığını düzeltmeye çalıştı. Her gencimizin sahip olduğu bir hakkı kullananları böyle sakil bir şekilde hedef almak patavatsızlıktan öte bir zihniyet bozukluğunun işaretidir."

Bölücü terör örgütü ile 40 yıldır mücadele eden bir ülke olduklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en eli kanlı örgütlerinin hedefinde yer aldıklarını belirtti.

Şimdiye kadar binlerce vatan evladını terör saldırılarında şehit verdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre karşı daha etkin tedbirler almak amacıyla terörle mücadelede strateji değişikliğine gittiklerini söyledi.

Türkiye'nin bir süredir terörle mücadelesini bu alanda uzman, donanımlı, profesyonel kadrolarla yürüttüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yükümlü askerlerimiz sadece destek görevleri yapıyor. Bu şekilde azalan asker ihtiyacımızdan kaynaklanan yığılmayı ise bedelli uygulamasıyla eritiyoruz. CHP Genel Başkanı herhalde bunları bilmeyecek kadar cahil olamaz. Eğer öyleyse ayrı bir felaketle, değilse başka bir oyunla karşı karşıyayız. Bize düşen, bu ayrıntılara girmeden değerlendirmemizi söz konusu kişinin ağzından çıkan sözlere göre yapmaktır. Varsın, CHP'nin Genel Başkanı askerlik vazifesini bedelli olarak yerine getirenlerden oy istemesin. Varsın, CHP Genel Başkanı çeşitli ithamlarla toplumun başka kesimlerini dışlasın. Varsın, CHP Genel Başkanı tüm bunları yaparken aynı zamanda bölücü örgütün uzantılarıyla demlenmekten geri durmasın. Biz bölücülük ve bozgunculuk peşinde koşanlardan asla olmayacağız. Millete karşı kibirlenenlerden, küstahlık taslayanlardan da olmayacağız. 85 milyonun tamamının başımızın üzerinde yeri vardır, biz hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızın, milletimizin her bir ferdinin oyuna talibiz."

“TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUMUZLA AZİZ MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin mevcut durumuna bakıp da karamsarlığa kapılan, umudu sönen insanlardan bu seçimlerde çok güçlü destek beklediklerini de dile getirdi.

"Muvafık veya muhalif fark etmeksizin hiçbir vatandaşımız, bu çapsızlığa, ufuksuzluğa, vizyonsuzluğa mahkûm ve mecbur değildir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, Türkiye'yi bölgesel ve küresel bir güç hâline getirme azmimizle, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla aziz milletimizin hizmetindeyiz. Geçtiğimiz 21 yılda, ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma devrimlerini bundan sonra hayata geçireceğimiz eser ve hizmetlerin altyapısı olarak görüyoruz. Sivas, bu büyük atılımın şahididir. Amacımız, 31 Mart'ta, 81 vilayetimizin tamamını Türkiye Yüzyılı belediyeciliğiyle buluşturarak ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapılarını açmaktır. Bunun için Sivas'tan rekor bir destek bekliyoruz."

Ramazan ayına az kaldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar gecesi ilk sahurun, pazartesi günü ise ilk iftarın yapılacağını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazanda tutulacak oruçların ve ibadetlerin Allah katında kabul ve karin olmasını dileyerek, "Rabbim bizlere Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta millî irade bayramına da beraberce erişmeyi nasip etsin inşallah. Bunun için rahmet ve bereket ayı olan ramazanı gündüzüyle ve gecesiyle çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Sivaslı kardeşlerimizin bu hususta tüm Türkiye'ye örnek olacağını inanıyorum" ifadelerini kullandı.

SİVAS’A YAPILAN YATIRIMLAR

Ülkenin son 21 yılının Cumhuriyet döneminin en parlak yılı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eser ve hizmet siyasetiyle ülkeyi büyütürken şehirlerin de çehresini değiştirecek yatırımlara imza attıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevede Sivas'a da son 21 yılda toplam 197 milyar lira yatırım yaptıklarını, eğitimde 3 bin 677 adet derslik inşa ettiklerini, şehre ikinci devlet üniversitesi olarak Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini kazandırdıklarını aktardı.

Ayrıca 17 bin kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binalarının inşa edildiğine, biri stadyum olan toplam 56 spor tesisinin yapıldığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal yardımlarda ilimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için 4,5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 600 yataklı merkez hastanesi başta olmak üzere, toplam bin 415 yataklı 24 hastaneyle birlikte 61 adet sağlık tesisi inşa ettik. Yapımı süren bin 71 yatak kapasiteli Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanemizi en kısa sürede hizmete vereceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ aracılığıyla 11 bin 619 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini, 740 konutun yapımına da devam ettiklerini aktararak, iktidara geldiklerinde Sivas'ta atık su arıtma tesisi olmadığını, bugün 7 adet atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 87'sine hizmet verdiklerini kaydetti.

Sivas'taki 10 millet bahçesi projesinden beşini tamamladıklarını, diğerlerinin yapımının da devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ulaştırmada, 24 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 836 kilometreye çıkardık. Sivas-Malatya yolunda bulunan bin 567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tüneli ve bağlantı yollarını tamamladık. Numune Hastanesi farklı seviyeli kavşağını ve bağlantı yollarını bu yıl bitiriyoruz. Hâlen inşası süren çok sayıda yol, köprü ve tünel projesini tamamladıkça hizmete vereceğiz. Kuzey çevre yolu ve 4 Eylül Sanayi Kavşağını Sivas'a kazandırmak için çalışmalarımız sürüyor."

Son 21 yılda Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) canlandırarak gücüne güç kattıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birilerinin kapatılacağı yalanını yaymaya çalıştığı TÜRASAŞ'ta mühendislerimizin tasarımı millî yük vagonlarını üretiyoruz. Bununla kalmadık. Şimdi de ilk etapta 250 kişiyle başlayıp daha sonra 500 kişiyi istihdam edecek Boji Üretim Fabrikası ile TÜRAŞAŞ'ı büyütüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, demiryollarının modernizasyonunu özellikle yapan Sivas'ın bu çalışmalardan payına düşeni aldığını vurguladı.

Bu kapsamda Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı'nın modernizasyonunun tamamlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattımızı hizmete alarak iki şehir arasındaki seyahat süresini yaklaşık 2 saate indirdik. Daha düne kadar bu yatırımı gereksiz bulanların da hızlı treni kullandığını görüyor, açıkçası bundan da memnuniyet duyuyoruz. Hızlı tren için 'bu hizmet değildir' diyenler de en azından böylece hizmet neymiş, nasıl yapılırmış öğrenmiş olur. Bilindiği gibi bu hat, Edirne'den Kars'a uzanan, doğu-batı hızlı demir yolu koridorunun önemli bir parçasıdır. Hattın, Sivas-Erzincan arasındaki kısmının yapımına başladık. Mevcut Divriği-Kars hattını elektrikli ve sinyalli hâle getiriyoruz. Sivas Lojistik Merkezimizin yapımına devam ediyoruz. Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iç ve dış hatlar terminal binasını hizmete sunduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'ta tarım ve ormanda 20 baraj, 11 içme suyu tesisi, 74 sulama tesisi, 5 arazi toplulaştırma projesi, 192 taşkın koruma tesisi, 28 gölet, 9 yer altı depolama tesisi ve 19 hidroelektrik santrali açtıklarını söyledi.

“SİVAS'TAKİ İŞVERENLERE 2,2 MİLYAR LİRA PRİM TEŞVİKİ VERDİK”

Geçen yıl ekim ayından itibaren uzunluğu 15 bin metreyi bulan iletim hattıyla Pusat-Özen Barajı'ndan alınan suyu, 4 Eylül Barajı'nda depolamaya başladıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beydilli Barajı ile şehrimizin içme suyu ihtiyacını uzun vadede karşılamayı planlıyoruz. Bugüne kadar inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 641 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Hâlen 37 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek olan 9 baraj ve göletin inşaatı devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivaslı çiftçilere 36 milyar liranın üzerinde tarımsal hibe desteği verdiklerini, Sivas ve bu şehri de içine alan bölgede, sanayi ve teknolojide yeni Organize Sanayi Bölgesi, Teknokent, 4 Ar-Ge merkezi ve bir tasarım merkezi kurduklarını anlattı.

Bu yılın yatırım programında yer alan Demirağ Organize Sanayi Bölgesi projesinin altyapı inşaatını sene sonuna kadar tamamlayacaklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Sivas Merkez Organize Sanayi Bölgesi'ni 245 hektar büyüttük. İstihdamı desteklemek için, Sivas'taki işverenlere 2,2 milyar lira tutarında prim teşviki verdik. Enerjide, merkezin yanı sıra Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Gemerek, Gülçayır, Gürün, İmrallı, Kangal, Suşehri, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli ve Zara'ya doğal gaz arzını sağladık. Bu yıl Hafik ve Koyunhisar'a önümüzdeki yıl Gölova'ya, sonraki yıl Doğanhisar'a doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz."

Sivas'a yapılan hizmetlere ilişkin videoyu izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanıyla belediye başkanlarıyla el ele vererek şehirleri çok daha iyi yerlere taşıyacaklarının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını, "Belediye başkanlarımızı, sizlere emanet ediyorum. Sizlerin de adaylarımıza çok güçlü destek vereceğinize inanıyorum. Sivas'a inanıyorum, biliyorum ki Sivas da bize inanıyor. Bu duygularla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum" ifadeleriyle sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas mitinginin ardından valiliğe geçerek Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'den çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.