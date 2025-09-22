Meteoroloji'nin günlük hava tahmin raporuna göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları Karadeniz'in iç kesimlerinde 3-5 derece artarken, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacak.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Eylül Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu açıkladı.

Buna göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor.

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken; hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji'ye göre bugün rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.