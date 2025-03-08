Bursa İnegöl Belediyesi’nin teravih programları kapsamında Perşembe akşamı Hafız Ahmet Yüksel ile Mevlidhan Mustafa Kaya, Cuma akşamı da Hafız Tayyip Hoş iki ayrı camide İnegöllülerle buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi 11 ayın sultanı Ramazan ayında teravih programlarıyla vatandaşları ünlü hafızlarla buluşturuyor. Ramazan ayı süresince 11 farklı camide birbirinden değerli hafızlarla ilçe halkını buluşturacak organizasyonlar kapsamında Perşembe akşamı Ahmet Yüksel ile Mevlidhan Mustafa Kaya Akhisar Mahallesi Camisinde, Cuma akşamı da Hafız Tayyip Hoş Alanyurt Uludağ Camisinde İnegöllülerle buluştu.

Her iki programda da teravih namazı öncesi Hafızlar Kuran-ı Kerim tilavetleri ile gönülleri mest etti. Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileri ile meclis üyeleri de teravih programlarında yer aldı. İnegöl’ün farklı mahallelerinden vatandaşlar ünlü hafızların tilavetini dinlemek ve ardından namaz kılmak için Akhisar ve Uludağ camilerine akın etti. Camiyi dolduran cemaate namaz çıkışında İnegöl Belediyesi tarafından ikramlar da yapıldı.

BAŞKAN TABAN VATANDAŞLARLA BULUŞUYOR

Öte yandan, Belediye Başkanı Alper Taban teravih programları vesilesiyle her akşam farklı bir camide vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Namaz sonrası bölge sakinleriyle oturup çay eşliğinde sohbet eden Başkan Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile parti yöneticileri, şehre dair istişareler de yapıyor.

İNEGÖL BELEDİYESİ TERAVİH PROGRAMLARI

İnegöl Belediyesi’nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla hazırladığı teravih programları tarih ve yerleri ise şöyle:

11 Mart Salı Hafız Halil İbrahim Baş Yeniceköy Çarşı Camiinde,

13 Mart Perşembe Hafız Osman Bostancı Cerrah Merkez Camisinde,

14 Mart Cuma Hafız Ferruh Muştuer ile Mevlidhan Mustafa Kaya Tahtaköprü Camiinde

18 Mart Salı Hafız Ali Derman Tabakoğlu Camisinde,

21 Mart Cuma Hafız Abdullah Altun TOKİ Hz. Ali Camisinde,

24 Mart Pazartesi Hafız Arif Tecanlıoğlu Göçmen Camisinde,

26 Mart Çarşamba Kadir Gecesinde ise Hafız Adem Bilgetay ile Mevlidhan Mustafa Kaya OSB camisinde olacak.