Türkiye’nin ikinci büyük havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Dünya Havacı Kadınlar Haftası’nda, adını yaşattığı Sabiha Gökçen’in vizyonuna yaraşır bir buluşmaya imza attı.İSTANBUL (İGFA) - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Dünya Havacı Kadınlar Haftası kapsamında düzenlenen "Sabiha Gökçen'in İzinde" konuşma serisinin ikincisinde, Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve tek kadın Gyrocopter pilotu Hatice Nur Gündoğdu konuk oldu. ISG Airport Hotel’de düzenlenen etkinliğe, HEAŞ ve havalimanının kamu kurumları temsilcileri, iş ortakları, ISG yönetimi ile havalimanı ekosisteminde yer alan paydaşların çalışanları katıldı.

Açılış konuşmasında günün anlam ve önemine dikkat çeken ISG İnsan Kaynakları Direktörü Serpil Köşker, “1937’de Türkiye'nin ilk savaş uçağını uçuran, dünyanın ilk kadın hava kuvvetleri pilotu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sekiz manevi evladından biri olan Sabiha Gökçen'in adını yaşatan havalimanımızın ismine yakışır şekilde, kadınların çalışma hayatında daha güçlü roller üstlenmesini destekliyoruz. Operasyonel mükemmelliğin yanı sıra, iş gücümüzün çeşitliliğine, eşitliğine ve kapsayıcılığına büyük önem veriyoruz. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı bugün, yönetim kurulundaki yüzde 50 kadın üye sayısıyla iş dünyasında, üst yönetimde kadın ve erkek temsiliyetini eşitleyen sayılı kurumlar arasında yer alıyor. İnsan kaynakları, bilgi teknolojileri, finans ve iletişim gibi kritik departmanlarımızda görev yapan başarılı kadın yöneticilerimizle gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Dünya Havacı Kadınlar Günü’nün, havacılık endüstrisindeki cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek, kadınların bu sektördeki varlığını güçlendirmek, genç kızları havacılık kariyerine teşvik etmek ve gelecekte daha eşitlikçi bir havacılık sektörü oluşturmak gibi amaçlar taşıdığını belirten Köşker, “Havacılık sektörü, tarih boyunca azim, tutku ve yetkinlik gerektiren bir alan olmuştur. Günümüzde kadınların pilot, mühendis, hava trafik kontrolörü ve lider pozisyonlarda giderek daha fazla yer alması bizleri gururlandırıyor. Kadınların sektördeki başarıları, genç nesillere ilham vererek daha fazla kadının bu alana yönelmesini teşvik ediyor. ISG olarak sektörümüzün kadın liderlerini ağırlayarak geleceğin Türkiyesi için onların rol modelliğini destekliyoruz. Türk havacılık tarihine iz bırakan tüm kadınlara saygılarımızı sunuyoruz.” dedi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve tek kadın Gyrocopter pilotu konuk oldu

Programın ikinci bölümünde Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve tek kadın Gyrocopter pilotu, THK Bursa Şube Başkanı Hatice Nur Gündoğdu ile söyleşi gerçekleştirildi. Kabin memurluğundan pilotluğa geçiş yaparak haritalandırma uçuşları gerçekleştiren Gündoğdu, Türkiye’de, gyrocopter döner kanatlı ultralight hava araçlarını uçuran ilk ve tek kadın pilot olarak görev yapıyor.

2016 yılından bu yana çekip sergilediği gökyüzü fotoğraflarından elde ettiği gelirin tamamını, havacılık ile ilgilenen gençlerin eğitimine aktardığını anlatan Gündoğdu, Sabiha Gökçen ile kurduğu manevi bağa ilişkin, “Yaklaşık 2 hafta önce Türk Hava Kurumu’nun 100. Yılı anısına ‘Sabiha Gökçen Kadın Havacılar Ödülü’nü aldım. Bu benim için çok büyük bir gurur. Bugün Onun adını yaşatan bu havalimanında 8 Mart’ı kutluyoruz. Gelecek hedeflerim arasında Sabiha Gökçen’in o dönemin şartlarında tek başına gerçekleştirdiği Balkan Turu’nu, Onun izini takip ederek gerçekleştirmek yer alıyor.” dedi.

Dünya Havacı Kadınlar Haftası kapsamında düzenlenen "Sabiha Gökçen'in İzinde" konuşma serisinin ilki, Cumhuriyetin 100. yılında gerçekleştirilmişti. İngilizce öğretmeniyken havacılık aşkıyla pilot olmaya karar veren ve Türkiye’nin en başarılı kadın pilotları arasına girmeyi başaran, Kuveyt’in ilk kadın kaptanı olarak ülke tarihine geçen Elif Güveyler, ISG’nin konuğu olmuştu.

Dünya Havacı Kadınlar Haftası programı, ISG Airport Otel önünde pembe renkli kağıt uçakların uçurulmasıyla sona erdi.