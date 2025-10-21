Habib Makina, Hollandalı Beveltools markasıyla yaptığı stratejik iş birliği sayesinde, kaynak ağzı açma, çapak alma ve radius verme işlemlerinde yüzde 85'e varan zaman tasarrufu sağlayan yeni nesil makineleri Türkiye pazarına sundu.

İSTANBUL (İGFA) - Sektördeki 45 yıllık deneyimiyle dünyanın lider çelik işleme makinelerini Türkiye endüstrisi ile buluşturan Habib Makina, şimdi de Hollandalı Beveltools markası ile stratejik bir iş birliğine imza attı.

Fabrikalar, Beveltool'sun 12 kenarlı patentli kesicileri ile donatılmış makineleri sayesinde ister düz ister kavisli, ister de delikli plakaları işleyebilen geniş bir ürün yelpazesine ulaşabiliyor. Yüksek hassasiyetli çapak alma, kaynak ağzı açma ve radius verme makinası arayanlar için en zorlu mühendislik problemlerine kesin çözüm sunan bu stratejik ortaklığın, Türk imalat ve çelik endüstrisinde, kaynak ağzı açma ve radius verme alanında yeni bir dönem başlattığı vurgulandı.

ALEVLE VE TAŞLAMA İLE ÇAPAK ALMAYA, KAYNAK AĞZI AÇMAYA VE RADİUS VERMEYE SON!

Dünya lideri Beveltools markası ile gerçekleştirdikleri iş birliği ile kavisli plakalarda ve deliklerde kaynak ağzı açma sorununa kesin çözüm sunduklarını belirten Habib Makina Başkan Vekili Yusuf Habib, 'Bugüne kadar alevle kesme ve sonra da taşlama işlemi ile yapılan çapak alma, radius verme ve kaynak ağzı açma (pah kırma) işlemleri hem malzeme yapısına zarar veriyor hem de 2 işlem olduğu için çok fazla zaman kaybına yol açıyordu. Beveltools'un devrim yaratan patentli teknolojisi sayesinde bu sorunlar artık tarihe karışıyor. Geleneksel yöntemlerle 45 dakikada tamamlanan işlemler, Beveltools makineleri ile tek işlemde yalnızca 7 dakikada sonuçlanarak yüzde 85'e varan zaman tasarrufu sağlıyor' diye konuştu.

Beveltools'un başarısının merkezinde, devrim niteliğindeki 12-kenarlı-patentli-kesicilerin yer aldığını aktaran Habib Makina Başkan Vekili Yusuf Habib, uzun ömürlü bu özel kesicilerin, metre başına en düşük maliyet avantajı sunarak kullanıcıların iş gücünü ve maliyetini minimuma indirdiğini aktardı.

PATENTLİ TEKNOLOJİ İLE MAKSİMUM HASSASİYET VE KALİTE

Beveltools'un kesicileri sayesinde, operatörlerin daha az efor ve daha az titreşime maruz kalarak yüksek hassasiyetli pürüzsüz yüzeyleri kolayca elde edebildiklerini belirten Yusuf Habib, 'Uygulamanız ister çelik, ister paslanmaz, ister alüminyum üzerinde olsun, B eveltools makineleri malzeme tipine göre optimize edilmiş kesicileri ile donatılarak, zorlu endüstriyel sorunlara çözüm sunar' diye konuştu.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ: TEZGAH TİPİ VE TAŞINABİLİR MAKİNELER

Habib Makina'nın Türk sanayisiyle buluşturduğu Hollandalı Beveltools, kullanıcının ihtiyaçlarına ve üretim kapasitesine göre tezgah tipi makinelere ek olarak taşınabilir elektrikli ve pnömatik modeller de sunuyor. Her türlü uygulama veya atölye ortamına uygun çözümler üreten Beveltools'un ürün yelpazesi içerisinde, seri üretim yapmak isteyenler için tezgah tipi TopEdge makinesi, daha küçük ve kavisli parçaları işlemek içinse kompakt TEBI 4.0 makinesi bulunuyor.

HABİB MAKİNA, 45 YILDIR TAŞINABİLİR ÇELİK PLAKA VE BORU İŞLEME MAKİNELERİNDE TEK ADRES

Tek yetkili distribütörü olarak Hollandalı Beveltools markasının Türkiye'deki gücünü arttıran Habib Makina, kur ulduğu 1980 yılından bu yana Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu menşeili birçok tanınmış markanın distribütörlüğünü gerçekleştiriyor.

Habib Makina olarak, çelik boru kesme ve kaynak ağzı açmada tek adres olduklarını vurgulayan Habib Makina Başkan Vekili Yusuf Habib, 'Kurulduğu ilk yıllarda daha çok dahili ticaret ile faaliyet gösteren şirketimiz, sonraki yıllarda ithalat ve temsilcilik konusunda ilerlemiştir. Günümüzde çelik plaka ve boru işlemede uzmanlaşmış ve bu konularda endüstriyel çözümlerde tek adres olmuştur. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında 100'e yakın bayisi ile müşterilerine en iyi ürün ve hizmeti uygun fiyatlara vermeye devam etmektedir.

Değişen müşteri ihtiyaçlarını takip ederek, ürün sunduğumuz proje ve firmalara geniş bir portföyle hizmet vermekteyiz. Müşterilerimizin her ürün için farklı bir tedarikçi arayışında bulunmalarına gerek kalmadan, tek adres üzerinden profesyonel ç? ?zümlere ulaşmasını sağlamaktayız. Kuruluşundan bugüne, ana felsefesi, yenilikleri takip etmek ve kaliteli ürünleri uygun fiyata müşterilerine sunmak olan Habib Makina, günümüzün artan rekabet şartlarında teknik destek, satış sonrası servis, hızlı yedek parça tedariği ile rekabette öne geçmek ile kalmayıp sektörüne liderlik etmeye devam etmektedir' diye konuştu.