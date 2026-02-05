Millî Eğitim Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı protokol çerçevesinde Medeniyet Okulu ile Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi iş birliğinde 'Konya Uluslararası Şehirler ve Hükümetler Birliği Konferansı' başladı.

KONYA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı protokol kapsamında Medeniyet Okulu ile Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi iş birliğinde 'Konya Uluslararası Şehirler ve Hükümetler Birliği Konferansı' gerçekleştiriliyor.

Konya'dan, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen lise öğrencilerine yönelik düzenlenen konferansın açılışına katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Filistin meselesine dikkat çekerek İsrail'in yaptığı zulmün her ortamda en yüksek perdeden anlatılması gerektiğine vurgu yaptı. Öğrencilerin yaptığı işin çok kıymetli olduğunun altını çizen Başkan Altay, 'Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüzle bu tür organizasyonlarda sizlerin yetişmesine destek olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz' dedi.

Şehir yöneticileri olarak dünya meseleleriyle ilgili gündemleri de takip ettiklerini ve uluslararası kuruluşlarda Konya'yı ve Türkiye'yi temsil ettiklerini belirterek, Barselona merkezli, 240 binden fazla üyesi bulunan, UCLG'nin de dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olduğunu anımsattı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE BUNA BAĞLI OLARAK GÖÇ VE GÖÇÜN ETKİLERİ

Birliğin, Latin Amerika, Orta Doğu, Batı Asya, Fas, Brüksel, Endonezya ve Rusya olmak üzere 7 farklı bölgede yapılanmasının olduğunu kaydeden Başkan Altay, 'Bu merkezlerin bölgelerinde oluşturduğu ana çatıda UCLG Genel Merkezi yer alıyor. Burada şehirlerimize dönük politikalar üretmeyi arzuluyoruz. Şu anda iki önemli gündem üzerinde bütün şehirler çalışıyor: İklim değişikliği ve iklim değişikliğinin şehirlere etkisi; göç ve göçün şehirlere etkisi' diye konuştu.

'İSRAİL'İN YAPTIĞI ZULMÜ HER ORTAMDA EN YÜKSEK PERDEDEN ANLATMAMIZ GEREKİYOR'

Geçtiğimiz aylarda yaptığı Suriye ziyaretine değinen Başkan Altay, 'Şam'da bir bölgeye götürdüler bizi. Neredeyse taş üstünde taş kalmamış. Onu görünce insanın aklına Gazze geliyor; acaba Gazze'de neler yaşandı? Orada yaşayan kardeşlerimiz nasıl bir zulmün altındalar? Maalesef tespit etme şansımız da yok. İnşallah Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla o bölgedeki insanların bir an önce insani yardıma kavuşması ve diğer meselelerle ilgili çözümler bulunmasını ümit ediyoruz. Ama hedefimiz iki devletli bir çözüm. Bu konuda İsrail'in yaptığı zulmü her ortamda en yüksek perdeden anlatmamız gerekiyor' ifadelerini kullandı.

'BU TÜR ORGANİZASYONLARDA SİZLERİN YETİŞMESİNE DESTEK OLMAKTAN BÜYÜK BİR MUTLULUK DUYUYORUZ'

Öğrencilerin yaptığı işin çok kıymetli olduğunun altını çizen Başkan Altay, 'Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şehir dışından gelen misafirlerimize Hz. Mevlana'nın şehri, Selçuklu Payitahtı'na tekrar 'hoş geldiniz' diyorum. Bir mutluluğum da; görevimiz bir gün bitecek, bırakacağız ve yerimize yetişmiş insanların bu konuda duyarlı, eğitim almış, hatta simüle etmiş arkadaşlarımızın görev almasından çok büyük mutluluk duyacağım. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüzle bu tür organizasyonlarda sizlerin yetişmesine destek olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Gittiğiniz yerlerde de bu tür etkinlikler yapmaya devam edin. Hakikaten uluslararası tecrübe çok önemli, kıymetli. İlk gittiğimiz andan bugüne kadar yaşadıklarımız herhalde bir kitap olur. Ama burada öğrenerek geliyorsunuz. Bizden çok daha güzel işler yapacağınıza ben inanıyorum' sözlerini sarf etti.

KONFERANS İKİ GÜN SÜRECEK

İki gün sürecek 'Konya Uluslararası Şehirler ve Hükümetler Birliği Konferansı' ile Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) bünyesindeki komiteler ve bölgesel yapılar aracılığıyla güncel küresel sorunlara yönelik çözüm önerilerinin sunulması planlanıyor. Bu sayede öğrencilerin sosyal farkındalıklarının, küresel bakış açılarının ve yabancı dil yeterliliklerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Afet Yönetimi ve Önleme Konseyi, Sosyal Kapsayıcılık, Katılımcı Demokrasi ve İnsan Hakları Komitesi, Kentsel Stratejik Planlama Komitesi Kentsel Dayanışma ve İnsani Yardım Komitesi, Yerel Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Komitesi olmak üzere beş farklı komitenin yer aldığı konferansta çeşitli oturumları ve sosyal etkinlik programı gerçekleştirilecek.

