KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Antikkapı A.Ş'nin kalite anlayışıyla öne çıkan markası Mahal, Dilovası Millet Bahçesi'nde hizmete açıldı. İzmit Mahal Plus, Çayırova Millet Bahçesi ve Darıca şubeleri ile vatandaşların beğeni ile tercih ettiği Mahal, Dilovası Millet Bahçesi'nde de zengin ve özenle hazırlanan menüsü ile kalite ve lezzeti bölgeye taşıyor.

HER DAMAK TADINA GÖRE KAPSAMLI MENÜ

Dilovası Millet Bahçesi'nde konumlanan Mahal, ferah ve modern ortamıyla ziyaretçilerine eşsiz bir mola deneyimi sunmaya başladı. Her damak tadına hitap eden özenli menüsünde kahvaltı tabağı, gözleme, çeşitli atıştırmalıklar, çıtır nachos, hamburger, dürüm, pizza, taze salata seçenekleri, tatlı yelpazesi ve sıcak-soğuk içecek grupları yer alıyor.

HAFTANIN 6 GÜNÜ HİZMET VERİYOR

Özenle seçilmiş ve kapsamlı bu menü, hem ailelerin hem gençlerin keyifle tercih ettiği bir adres haline gelirken, Dilovası Mahal haftanın 6 günü 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Pazartesi günleri kapalı olan şube, bölgede kaliteli hizmet anlayışını ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

ANTİK KÖFTE EKSPRES VE TAZE GEBZE'YE GELİYOR

Gebze Millet Bahçesi'nde hizmet vermeye hazırlanan Antik Köfte Ekspres ve Taze markalarının açılışında da artık son aşamaya gelindi. Yakın zamanda kapılarını açacak olan tesis, doğayla iç içe huzur dolu bir nefes noktası oluşturacak.