Güzelbahçe Belediyesi 11. Payamlı Bardacık Festivali’ni düzenledi. Başkan Günay “Köylünün ürününü dalında bırakmadık halka dağıttık” diye konuştu.İZMİR (İGFA) - 11. kez düzenlenen Payamlı Bardacık Festivali büyük bir coşku ve kalabalığa sahne oldu. Festivalin açılış törenine ev sahipliği yapan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın yanı sıra; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Güzelbahçe Kaymakamı Mehmet Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, Ak Parti İlçe Başkanı Halil Durankuş, Güzelbahçe CHP İlçe Yönetimi, Kadın ve Gençlik Kolları başkanları, meclis üyeleri, Payamlı Köyü Muhtarı Vekili Celal Tekin, ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu’yla başlayan etkinlikte Başkan Günay’ın çağrısıyla geçtiğimiz ay vefat eden merhum muhtar için de bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

“Kültürel değerlerimizi koruyacağız”

Tarımın sıkıntıda olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Ben Mustafa Günay'a gösterdiği duyarlılıklar için teşekkür ederim. Söyledim, eğer ihtiyaç varsa biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak alım yaparak üreticimize katkıda bulunalım, onların sıkıntıda olmalarına gönlümüz razı olmaz. İzmir'in 600 köyü var, zaman zaman ilçe belediyelerimizin, zaman zaman Büyükşehir Belediyemizin desteklerine ihtiyaç duyuyor. Bizde bu anlamda önemli görevlerimiz olduğunu biliyoruz. İzmir, Türkiye'de tarım açısından en önemli şehirlerden birisi. En fazla tarımsal üretim yapılan ikinci şehir. Bir tarım kenti kimliği var. İzmir'i insanlar metropol şehri, denizi, körfeziyle, turistik ilçeleriyle bilir ama aslında gerçekten İzmir bir tarım, ticaret şehridir. O nedenle biz üreticimizin Küçük Menderes'te, Bakırçay'da, Gediz'de, Yarımada'da olsun, her yerde her zaman sıkıntısı olduğunda yanında olmaya çalışıyoruz. Kararlıyız. Burada olduğu gibi Payamlı Bardacık Festivali'nde olduğu gibi kültürel değerlerimizi koruyacağız, onları gelecek kuşaklara en doğru ve sağlıklı haliyle taşıyacağız. Bu topraklarda tarımın, hayvancılığın ölmesine asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

‘Köylü bu ürünle seneye köyü terk eder’

Bugün burada doğanın cömertliğiyle, insan emeğinin bereketiyle büyüyen bir geleneği yaşatmak için bir arada olduklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Bu sene 11.’sini düzenlediğimiz Payamlı Bardacık Festivali’ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzelbahçe’mizin gözbebeği olan Payamlı’da, her yıl olduğu gibi bu yıl da bardacığın etrafında bir araya geliyoruz. Bu topraklarda yetişen bardacık sadece bir incir türü değil; köylümüzün emeği ve sabrıdır. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi; ‘’Köylü milletin efendisidir.’’ Siz sevgili Payamlı’lılar, emek ve alın terinizle hem toprağı hem de ülkemizin yarınlarını yeşertiyorsunuz. Bardacık bu azmin ve çalışmanın en güzel simgesidir. Ancak bu yıl ne yazık ki aşırı sıcaklar, doğamızı olduğu kadar köylü çiftçimizi de olumsuz etkiledi. Payamlı Köyü’müzdeki bardacıklarımız, dalında güneşe yenik düştü, kurudu. Her biri bindir emekle yetiştirilen bu güzel meyveler zarar görürken köylümüzün de maddi ve manevi kaybı büyüdü. Biz de Güzelbahçe Belediyesi olarak, köylümüz zarar etmesin, emeği yerde kalmasın diye harekete geçtik. Bardacıklarımızı köylümüzden satın aldık, halkımıza ücretsiz olarak dağıttık. Güzelbahçe Belediyesi olarak her yıl düzenlediğimiz Payamlı Bardacık Festivali’nin 11’incisini bu yıl yeniden düzenledik. Fakat havaların çok sıcak gitmesi bardacık incirinde büyük bir rekolte düşüklüğüne neden oldu. Ürün dalında yandı, çiftçinin zararı büyük. Bu zararı en aza indirebilmek için Belediye olarak köylümüzün tüm bardacığını satın aldık. Köylümüzü tefecinin tüccarın eline düşürmedik. Köylüden alıp halka ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Köylüye destek olmazsak önümüzdeki yıl Festivalin 12’incisini göremeyeceğiz. Çünkü üretemeyen köylü bir süre sonra köyünü terk edecek tarlasını tapanını satıp gidecek. Biz de bu durum yaşanmasın diye köylünün üretmesi için desteğimizi hiçbir zaman eksik etmeyeceğiz. Ne kadar ürün varsa alıp halkımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Hem köylümüz mutlu hem halkımız. Bu da bizim için daha büyük bir mutluluk. Birlikte ürettiğimizin kıymetini yine birlikte paylaşarak yaşatmak istedik. Hem köylümüzün elindeki ürünü değerli kıldık, hem de halkımıza bu güzel meyveyi ulaştırdık. Bugün burada sadece bir festival kutlamıyoruz, aynı zamanda dayanışmayı büyütüyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki; köylümüz üretmezse, şehirde kimse doymaz. Güzelbahçe’mizde yerel üretimi desteklemeye, köylümüzle el ele yürümeye kararlıyız. Hiçbir köylümüzün yalnız kalmasına, hiçbir emeğin heba olmasına izin vermeyeceğiz. ” diye konuştu.

Bardacık tane tane Günay Başkanımız birtane

Merhum Muhtar Ali Kublay’ı anarak söze başlayan Payamlı Muhtar Vekili Celal Tekin, ‘‘Bu festival bizim bayramımız. Ancak iklim krizinin acımasızlığı gözbebeğimiz bardacığı da vurdu ve rekolteyi düşürdüğü gibi ürün kalitemizi de olumsuz yönde etkiledi. Kalite sorunu nedeniyle ürünü elinde kalan köylüye nefes olan Güzelbahçe Belediye Başkanımız Mustafa Günay’a şükranlarımızı sunuyoruz. Festivalimizin mimarı ve köylünün can simidi Günay Başkan köylünün makus talihini tersine çevirdi. Bugüne kadar gübreden makinaya burada saymakla bitmeyecek destekle yüzümüzü güldüren o değerli insana diyorum ki bardacık tane tane Günay Başkanımız bir tane’’ dedi.

“En iyi bardacık ödülleri sahiplerini buldu”

Konuşmaların ardından Başkan Tugay ve Günay birlikte standları gezerek köylülerle sohbet etti. jüri üyeleri yarışmaya katılan üreticinin ürününü değerlendirdi. Dereceye giren üreticilere altın verildi. Yaş kütüğüne plaketin çakıldığı festival kapsamında, Belediye Halk oyunları ekibi sahne aldı. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Orkestrası Enes Kunduracı Konseri düzenlendi.