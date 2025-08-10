Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından kent tarihinde ilk kez düzenlenen Erzurum Kahvaltı Festivali yoğun ilgi gördü.ERZURUM (İGFA) - Havuzbaşı’nda düzenlenen festivalde toplam 55 yöresel ürün vatandaşların beğenisine sunuldu. Festivalin açılışında konuşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da, “Erzurum'umuz kadim bir şehir… Binlerce yıl birçok medeniyete, tarihe ve kültüre ev sahipliği yapmış. İşte birçok medeniyetin de gastronomisini, mutfağını aldığı için şehrimiz gastronomi anlamında mutfak kültürü anlamında çok zengin bir kültüre sahip” dedi.

Antalya Belek Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral da, “Erzurum'u Türkiye'ye ve Türkiye'nin dışında bütün dünyaya adım adım duyurmamız gerekiyor. Coğrafi işaretli ürünler, tescil alan ürünler bunların hepsinin korunması gerekiyor. Ben Erzurum’da yıllarca çalıştım, burası benim için çok çok kıymetli… Başkan Mehmet Sekmen harika bir insan ve Erzurum için önemli bir şans” diye konuştu. Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral da, “Erzurum Ticaret Borsası olarak coğrafi işaret başvurusu yaptığımız Erzurum Kahvaltısı’nı toplam 23 tescilli ürünle tescil ettik. İnşallah süreci devam ettiriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber şehrimizin gastronomi alanındaki çalışmaları yakından takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da, “Kadim bir şehir Erzurum’un bu kadim kültürünün getirmiş olduğu çeşitli değerler var, bunların en önemlilerinden biri de gastronomi… Erzurum kahvaltısının dünyaya tanıtılması lazım ve bu anlamda tescillenmesi noktasında emeği geçen herkese başta Mehmet Sekmen Başkanımız olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum” kaydını düştü.

Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım da, “Erzurum'un 60 adet coğrafi işaret tescilli ürünü bulunmaktadır. Bu ürünlerin 56'sı doğrudan gastronomi alanında dördü ise el sanatları alanındadır. Son olarak tescil edilen Erzurum’un helvası ile birlikte gastronomi alanındaki ürün sayımız 57'ye ulaşmıştır” değerlendirmesinde bulundu. UNESCO Türkiye Milli Komisyon Başkanı Öcal Oğuz da Erzurum’un UNESCO Yaratıcı Şehirlerağı Ulusal Listesi’ne girdiğini ve söz konusu başarının kentin kültürü açısından son derece önemli olduğunu kaydetti.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu da, “Evet şehrimiz kadim bir şehir ama biz 81 il 86 milyon birlik ve beraberlik içerisinde her şehrin özel olduğunu biliyoruz. Her şehir bizim için çok kıymetli ama tabii ki şehrimiz de bizim için ayrıca bir değerli… İşte bu kıymetli değerlerimizi yaşatma noktasında Büyükşehir Belediyemizin çok büyük katkı ve emekleri var” dedi.

“ERZURUM KAHVALTISI VE MUTFAĞI BİR DÜNYA MARKASIDIR”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, kent kahvaltı ve mutfağının bir dünya markası olduğu söyledi. Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Erzurum mutfağı, yalnızca yemek kültürü bakımından değil; aidiyet, tarih ve kimlik açısından da taşıdığı anlamla şehrimizin hafızasında çok önemli bir yere sahiptir. Erzurum kahvaltısı, kendi içinde sistematik bir çeşitliliğe ve geleneksel bir yapıya sahiptir. Coğrafi işaretle tescillenen 27 ürün başta olmak üzere, 55 kalemlik bu kahvaltı listesi, hem geçmişten bugüne taşınan zenginliğimizin bir özeti hem de gelecek kuşaklara bırakacağımız bir mirastır. Bu ürünlerin çoğu, yöremize özgü doğal üretim süreçlerinden geçmekte; kadın emeği, çiftçi gayreti ve yerel esnafın katkısıyla sofralarımıza ulaşmaktadır. Bu noktada sizlerle, Erzurum kahvaltısında yer alan tescilli ürünlerimizi de paylaşmak isterim. İşte kahvaltı sofralarımızı süsleyen o kıymetli lezzetler; Erzurum Civil Peynirimiz, Erzurum Küflü Civil Peynirimiz namı diğer Göğermiş Peynirimiz, Erzurum Peynir Helvamız, Erzurum Sucuğumuz, Erzurum Pastırmamız, Erzurum Et Kavurmamız, Erzurum Tereyağımız, İspir Kaymağımız, Karnavas Dut Pekmezimiz, Erzurum Dut Çullamamız, Erzurum Tel Helvamız, Erzurum Un Helvamız, Erzurum Hasıtamız (Hasuta), Erzurum Acem/Ecem Ekmeği, Hasankale Lavaşı, Erzurum Hurma Tatlımız, Erzurum Ketemiz, Erzurum Tuzlu Lokumumuz, Erzurum Babaanne Pastamız, Erzurum Su Böreğimiz, Erzurum Çaşır Kavurmamız, Erzurum Çaşır Salamuramız ve Erzurum Kıtlama Şekerimiz… Bu festivalin temel amacı, Erzurum’un kahvaltı kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırmak, farkındalık oluşturmak ve bu alanda yürütülecek tanıtım faaliyetlerini daha güçlü bir zemine oturtmaktır." dedi.