Güzelbahçe Belediyesi, çocuklara yönelik cinsel suçları önlemek ve bunlarla mücadele etmek amacıyla Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan Lanzarote Sözleşmesi’ne imza atıyor.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi Eylül ayı meclisinde gündeme alınan Lanzarote Sözleşmesi ile ilgili meclis oy birliğiyle önemli bir karar aldığını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Çocuklara yönelik şiddetin ve cinsel suçlara karşı önemli bir karara imza atmış olacağız” diye konuştu.

Güzelbahçe Belediyesi olarak, çocuklarımızın korunması ve haklarının savunulması konusunda uluslararası düzeyde önemli bir adım attıklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Lanzarote Sözleşmesi’ne taraf olarak, çocuklarımızın cinsel istismardan korunması ve bu alandaki mücadelemizi daha da güçlendirme yolunda kararlı bir adım attık. Lanzarote Sözleşmesi, çocukları cinsel istismara karşı korumak amacıyla Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ve bu alandaki standartları belirleyen önemli bir belgedir. Belediye olarak, bu sözleşmenin getirdiği sorumlulukları ve yükümlülükleri yerine getirme konusundaki kararlılığımızı vurgulamak isterim. Çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda yetişmeleri, bizim en öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Güzelbahçe Belediyesi olarak, çocukların cinsel istismardan korunmasına yönelik eğitimler, farkındalık kampanyaları ve destek mekanizmaları geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Toplumumuzun her bireyinin bu konuda duyarlılık göstermesi, çocuklarımızın geleceği için son derece önemlidir. Bu anlamda Lanzarote Sözleşmesi’ne taraf olmamız, sadece bir imza değil, çocuklarımızın haklarını koruma ve onlara güvenli bir gelecek sunma yolunda atılmış güçlü bir adımdır. Tüm Güzelbahçe halkının bu konuda göstereceği duyarlılığa ve desteğe güveniyoruz. Meclis toplantısında, Güzelbahçe Belediyesi’nin Lanzarote Sözleşmesi olarak da bilinen, Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne imza atması kararı alındı. Güzelbahçe Belediyesi taraf olacağı sözleşmeyle; çocuğa yönelik cinsel istismarı önleyecek, mağdur çocukların haklarını koruyacak ve cinsel istismara karşı farkındalık yaratacak çalışmalar gerçekleştirmeyi taahhüt etmiş olacak. Belediye, sözleşme kapsamında ayrıca toplumsal bilinci artıracak kampanyalar gerçekleştirecek” diye konuştu.

Meclis toplantı sonrası Güzelbahçe Belediyesi Ülke Çocuk Hakları Derneği, Başkan Mustafa Günay ve meclis üyelerine teşekkür edip günün anısına fotoğraf çekildi.