Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır Mahallesi, geçtiğimiz yaz yaşanan büyük orman yangınının ardından yeniden yeşilleniyor. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gürsu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen fidan dikim etkinliğinde, İstanbul Sancaktepe'de toplanan 15 bin fidan toprakla buluşturuldu.

BURSA (İGFA) - Gürsu'da Sancaktepe'den toplanan fidanlar, yaz yangınlarında zarar gören Karahıdır Mahallesi'nde öğrenciler ve protokolün katılımıyla dikildi.

Programa Sancaktepe Kaymakamlığı, Sancaktepe İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, ÇEKUD ve Sancaktepe'deki okul müdürlerinin öncülük ettiği fidan bağışı damga vurdu.

Etkinliğe Bursa İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz, Sancaktepe İlçe Millî Eğitim Müdürü Sadık Aslan, Gürsu Kaymakamı Murat Kütük ve Gürsu İlçe Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Bektaş katıldı. Gürsulu öğretmen ve öğrenciler de sahada aktif görev aldı.

Programa katılan Bursa İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, doğayı yeniden canlandırmanın önemine dikkat çekerek, 'Geçmişte yaşanan orman yangınlarının izlerini silmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir miras bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Bu proje ile hem yanan alanlarımızı yeniden canlandırıyor hem de öğrencilerimizde çevre bilincini güçlendiriyoruz.' dedi.

Fidan dikim etkinliği; Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Gürsu Kaymakamlığı, Gürsu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle, 'Benim Okulum Geleceğe ÇARE' projesi kapsamında gerçekleştirildi. Proje, hem çevresel duyarlılığın artırılmasını hem de yangın sonrası ekosistemin yeniden kurulmasını hedefliyor.