Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kentin kültürel vizyonuna ve geleceğe yönelik sanat politikalarına önemli katkılar sunan '2050 Bursa Vizyonu' kapsamında düzenlediği 'Bursa Rapsodisi Ulusal Beste Yarışması'nda kazananlar belli oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Planlama Ajansı koordinasyonunda, Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen '2050 Bursa Rapsodisi Ulusal Beste Yarışması'nın final konseri, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Yerel değerlerden ilham alan ve evrensel müzik dünyasına yeni eserler kazandırmayı amaçlayan yarışmaya, Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.

Orkestra şefi Rengim Gökmen, besteci Hasan Uçarsu, besteci ve orkestra şefi Oğuzhan Balcı, besteci Özkan Manav ve keman sanatçısı Cihat Aşkın'dan oluşan jüri tarafından belirlenen dört finalist eser; şefliğini Murat Cem Orhan'ın üstlendiği Bursa Oda Orkestrası tarafından ilk kez icra edilerek sanatseverlerle buluşturuldu.

Yarışmada birincilik ödülüne layık görülen 'Erguvan' adlı eseriyle Arda İşkol 150.000 TL, ikincilik ödülüne layık görülen 'Bursa Rapsodisi' adlı eseriyle Ortaç Aydınoğlu 100.000 TL, üçüncülük ödülüne layık görülen 'Yaylı Çalgılar İçin Konçerto' adlı eseriyle Volkan Laledağı 75.000 TL, mansiyon ödülüne layık görülen 'Bursa İzlenimleri' adlı eseriyle Boran Mert ise 50.000 TL kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i temsilen geceye katılan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, yarışmanın kent kültürü açısından önemli olduğunu söyledi. 2050 Bursa Vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen beste yarışmasının, genç bestecilere güçlü bir alan açtığını belirten Saldız, yarışmada emeği geçenlere teşekkür ederek kazananları da tebrik etti.