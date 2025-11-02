Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda yaklaşık 2 milyar 612 milyon lira değerinde 721 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirdi. Yakalanan uyuşturucu miktarı, son yılların en büyük metamfetamin operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri Türkiye tarihinin en büyük sıvı metamfetamin yakalamalarından birine imza attı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürbulak Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürüttükleri risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda gümrük kapısına gelen TIR türü bir aracı şüpheli buldu.

Araç, X-Ray taramasından geçirilirken, narkotik dedektör köpeği **'Kont'**un tepkisi üzerine detaylı arama yapıldı. İncelemede, aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş halde sıvı metamfetamin tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü bildirildi.

'ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT YOK'

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, Gümrük Muhafaza ekiplerinin ülke genelinde olduğu gibi sınır kapılarında da uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgularken, 'Gençlerimizi karanlığa sürüklemeye çalışan zehir tacirlerine karşı mücadelemiz aralıksız sürmektedir. Uyuşturucu ticareti, yüzyılın küresel felaketi olarak görülmekte ve sıfır tolerans ilkesiyle mücadele edilmektedir. Toplumumuzun ve gençlerimizin korunması için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir.' denildi.