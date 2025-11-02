Adıyaman Tarım Mükemmeliyet Merkezi, bölgenin tarımsal üretim kapasitesini güçlendirecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'İşyurtları sistemi ile hem ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyor hem de insanımızı kazanıyoruz' dedi.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adıyaman'da kurulan Tarım Mükemmeliyet Merkezinin hem tarımsal üretime hem de hükümlülerin topluma kazandırılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Bakan Tunç, ceza adalet sisteminin yalnızca cezalandırıcı değil, aynı zamanda ıslah edici bir yönü olduğuna dikkat çekerek, 'Ceza adalet sistemimizin ıslah edici yönünü en somut şekilde ortaya koyan İşyurtları sistemimizle, hem ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyor hem de insanımızı kazanıyoruz.' dedi.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1984978002770305208

'ADIYAMAN'IN TARIMSAL POTANSİYELİNİ DAHA DA GELİŞTİRECEK'

Bakan Tunç, Adıyaman'da açılan Tarım Mükemmeliyet Merkezinin bölgeye önemli katkılar sunacağını belirterek, merkezin modern tarım uygulamalarıyla üretim kapasitesini artıracağını ifade ederek, Tarım Mükemmeliyet Merkezi'nin Adıyaman'ın tarımsal üretim kapasitesini güçlendireceğini ve bu alandaki potansiyelini daha da geliştireceğini söyledi.

Adalet Bakanlığı'na bağlı İşyurtları Daire Başkanlığı tarafından yürütülen projeler, hükümlülerin meslek edinmesini sağlarken aynı zamanda üretime doğrudan katkı sunduğunu belirten Bakan Tunç, 'Tarım Mükemmeliyet Merkezi de bu çerçevede faaliyet gösterecek, bölge çiftçilerine örnek teşkil edecek uygulamalara ev sahipliği yapacak' dedi.

Bakan Tunç, paylaşımında ayrıca, İşyurtları sisteminin temel hedefinin insan odaklı rehabilitasyon olduğunu vurgulayarak, amaçlarının cezasını tamamlayan bireylerin yeniden topluma kazandırılması, üretken hale gelmesi ve bir meslek sahibi olarak hayatlarını sürdürebilmek olduğunu kaydetti.