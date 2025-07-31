Güney Kore’nin Hwaseong şehrindeki Isol Temel Eğitim Okulu temsilcileri, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret ederek kardeş okul protokolüne imza attı.BURSA (İGFA) - Ziyaret çerçevesinde Özel Bursa Arena Mehmet Orçan Ortaokulu ile Isol Temel Eğitim Okulu arasında uluslararası kardeş okul iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle iki okul arasında eğitsel, kültürel ve sosyal alanlarda karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesi amaçlandı.

İmza törenine İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş, İl Eğitim Müfettişleri Başkanı Yavuz Bayar, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Bülent Altıntaş, imzalanan bu protokolün yalnızca iki okul arasında değil, aynı zamanda Türkiye ve Güney Kore’nin gençleri arasında da kalıcı dostlukların kurulmasına vesile olacağını ifade etti.

MESLEKİ EĞİTİMDE GÜNEY KORE MODELİ İLHAM VERİYOR

Altıntaş konuşmasında, Güney Kore’nin özellikle teknoloji temelli mesleki eğitim uygulamalarıyla dikkat çektiğini belirterek, bu tür uluslararası iş birliklerinin Türkiye Yüzyılı vizyonuyla örtüştüğünü vurguladı. Altıntaş, bu protokol sayesinde eğitimde dijitalleşme, yazılım, robotik ve STEM alanlarında ortak projelerin geliştirilmesine zemin hazırlanacağını belirtti.

Isol Temel Eğitim Okulu Müdürü Kim Myung-Sook ise yaptığı konuşmada, eğitimde kültürler arası anlayış, empati ve birlikte üretme becerilerinin önemine dikkat çekti. Myung-Sook, bu protokolün, özellikle mesleki eğitim alanında yapılacak daha kapsamlı iş birliklerinin ilk adımı olduğunu ifade etti.

Protokol kapsamında iki okul arasında yazılım, robotik, tasarım ve STEM tabanlı uygulamalarda karşılıklı deneyim paylaşımı yapılması, proje tabanlı üretim çalışmaları, sanal atölye uygulamaları ile eTwinning ve Erasmus+ gibi uluslararası projelerde ortak çalışmalar yürütülmesi hedeflenmektedir.