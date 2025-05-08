Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Güney Ege ve Batı Akdeniz’de toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Mayıs Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Kahramanmaraş, Karaman, Yozgat, Kayseri, Sivas, Niğde, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Ege ve Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.

Genellikle rüzgarın güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklenirken, Meteoroloji olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olumasını istedi.

Meteoroloji'den yapılan bir başka uyarı ise toz taşınımı konusunda oldu. Güney Ege ve Batı Akdeniz’de toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.