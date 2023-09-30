Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Her mahalleye bir çocuk gündüz bakımevi” sözünü yerine getirmeye devam ediyor. Sarıyer genelinde 10 şubesi olan gündüz bakımevlerinin bir yenisi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreninde konuşma yapan Başkan Genç, “Eğitim ayrı bir dünyadır. Çocuklarımızın eğitimli olması, onların yarın ayaklarının yere sağlam basmasını sağlayacaktır” dedi.

Çocukların nitelikli bakım ve eğitim hizmetine erişim hakkına ulaşabilmesi, çocuklu ailelerin ise ekonomik hayata katılabilmesi amacıyla yola çıkılarak 2011 yılında ilki Çayırbaşı Mahallesi’nde kurulan ve 11 şubesi bulunan çocuk gündüz bakım evlerinde yaklaşık 2800 öğrenci eğitim görme fırsatı yakaladı. Öğrencilerin sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik anlamda gelişimini sağlamak ilkesi ile yola çıkan Sarıyer Belediyesi’nin 5 sınıf ve 1 çok amaçlı salonun yanı sıra oyun parkı bulunan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde yaptığı kreşin açılışı çocukların dansı ile başladı.

ÇOCUKLARIMIZIN TÜM GELİŞİM ALANLARINI DESTEKLEYECEĞİZ

Açılışta konuşma yapan FSM Gündüz Bakım Evi Şube Müdürü Gizem Gözde Esen, “Sarıyer Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevleri olarak sevgili çocuklarımızın tüm gelişim alanlarını destekleyeceğiz. Çocuklarımızın yaratıcı, kendine güvenen, sorgulayan ve hoşgörü sahibi, çağdaş, çevresine saygılı, Atatürk ilke ve devrimlerini tanıyıp, benimseyen bireyler olarak ilkokul hayatlarına hazırlamak en büyük hedefiniz. Eğitimde fırsat eşitliğini her daim savunan ve bunu dile getiren Başkanımız Şükrü Genç’e ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

FSM Mahallesi Muhtarı Osman Karaçam, “Bildiğiniz gibi 3 dönemdir muhtarlık yapıyorum. Başkanımız Şükrü Genç, her dönemimizde mahallemize ayrı bir eser kazandırdı” şeklinde konuşurken, velilerden Dilek Erhan ise kendilerine böyle bir fırsat sunulmasından duyduğunu mutluluğu dile getirdi.

EĞİTİMLİ DEĞİLSENİZ DÜNYADA YER BULAMIYORSUNUZ

Çok doğru ve önemli bir iş yaptıklarına inandığını ifade ederek konuşmasına başlayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, şunları söyledi; “Eğitim ayrı bir dünya. Sevgili anne ve babalara söylüyorum. Her birimiz ayrı partiye oy verebiliriz ama çocuklarımızın eğitimli olması, onların yarın ayaklarının yere sağlam basmasını sağlayacaktır. Eğer eğitimli değilseniz dünyada yer bulamıyorsunuz. Bizler bu işin en temelinden kreşlerden, hatta Sarıyer 95 projesiyle anne karnından itibaren başladık. Eğitim seferberliğimizi devam ettireceğiz. Bunu sadece kreşler veya eğitim merkezleri açarak yapmıyoruz. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda da destekler veriyoruz. Bu yıl 10 milyona yakın harcama yaptık. İşimiz zor ama bu işten vazgeçmiyoruz. Bir mahalleye bir kreşin yetmeyeceğini elbette biliyoruz. Bunu daha da çoğaltacağız ve her mahalleye bir kreş sözünü yerine getireceğiz. Gönlü sevgi dolu çocuklar yetiştireceğiz. Sadece ülkemizde değil uluslararası alanda da barışçıl olacağız”.

ÇELİK VE KABİLOĞLU AİLESİNE TEŞEKKÜR

Açılış konuşmalarının ardından Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Eğitime destek sadece öğrenci yetiştirmek değildir. Her türlü katkıyı sunmak da destek demektir” diyerek kreşin bulunduğu arsayı belediyeye bağışlayan Çelik ve Kabiloğlu ailesine ayrı ayrı teşekkür etti.