CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, yayımladığı mesaj ile Gaziler Günü'nü kutladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Gaziler Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yayınladı.

Gündoğdu’nun açıklaması şöyle;

“19 Eylül Gaziler Günü, gönlümüzde yerleri her zaman farklı olan kahraman şehitlerimize, cesaret timsali gazilerimize ve ailelerine minnet borcumuzu bir nebze de olsa ödeme günüdür.

Onlar, bizler için en güç şartlarda bütün güçleri ve duygularıyla mücadele etmiş, canlarını bile vermekten asla çekinmemiş büyük şahsiyetlerdir.

Vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin birlik beraberliği için canlarını ortaya koyarak gazilik rütbesine yükselen kahramanlarımızı sadece Gaziler Günü’nde değil her zaman, her ortamda şükran ve minnetle anıyoruz, anmaya da devam edeceğiz.

Kahraman gazilerimiz yaşamları pahasına büyük bedeller ödeyerek topraklarımızı korumak, kollamak ve savunmak için üstün cesaret örneği göstermiş ve bizlerin de her zaman gurur ve esin kaynağımız olmuştur.Kahraman gazilerimiz; bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve laik cumhuriyetin en büyük güvenceleridir.

Ülkemizin birlik ve beraberliğine göz dikenlere; "vatan sağ olsun" diyerek uğruna bedenini siper eden gazilerimizin toplumsal hayatta hak ettikleri saygıyı görebilmeleri için tüm ihtiyaçları, ekonomik ve sosyal talepleri en kısa sürede karşılanmalıdır.

Bu duygularla;

Barışın ve sevginin hakim olduğu bir dünya dileğiyle Gaziler Günü'nü kutluyor, yüreklerindeki vatan, millet ve bayrak aşkıyla tarihi destanlar yazan, bizlere laik cumhuriyeti armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere, tüm kahramanlarımızı ve gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyorum.”