Türkiye'yi yasa boğan 2 trafik kazası: 35 ÖLÜ

Türkiye Gaziantep ve Mardin’den meydana gelen 2 benzer kaza haberiyle yasa boğuldu. İki şehirde de kaza yapan araçlara yardıma gidenler faciayı yaşadılar. Mardin’deki kazada 20, Gaziantep’teki kazada 15 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep-Nizip otoyolunun 18’inci kilometresinde saat 11.00 sıralarında kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Şanlıurfa’ya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri de kazayı görünce durup olay yerine gitti. Ekiplerin kurtarma çalışması sürerken, kaza yerine yaklaşık 200 metre mesafede Özel Diyarbakır Turizm firmasına ait yolcu otobüsü devrildi. Yan yatan otobüs sürüklenerek itfaiye aracı ile ambulans ve bu sırada bölgede bulunan ekipler ile vatandaşlara çarptı.

Korkunç kazada 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye eri ve muhabirler Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver dahil 15 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 9’unun durumunun ağır olduğu, 12 kişinin de taburcu edildiği açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter’dan “Yaralı sayısı toplam 31 olmuştur. 9’unun durumu maalesef ağır, bir kişi ameliyata alındı. Yaralılarımızın tedavisi için bütün imkanlar seferber edilmiştir“ dedi.

MARDIN'DE DE KORKUNÇ KAZA 20 ÖLÜ

Gaziantep’teki kazanın bir benzeri saatler sonra Mardin’in Derik ilçesinde meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında freni boşalan gübre yüklü TIR, 2 araca çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar da kaza yerinde toplandı. Ekiplerin çalışmasının sürdüğü sırada gübre yüklü bir başka TIR, hızla kalabalığın arasına daldı. Kaza yerinde bulunanlar panik ve korku içinde kaçmaya çalışırken, TIR bir apartmana çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da olduğu 20 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Feci kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERDEN 3’Ü TOPRAĞA VERİLDİ

Mardin’in Derik ilçesinde iki TIR’ın neden olduğu kazada hayatını kaybeden 20 kişiden İsa Ayebe (40), İrfan Aktaş (40) ve İbrahim Has (75), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Mahmut Demirtaş ve Kaymakam Evren Çakır’ın da katıldığı cenaze töreninden sonra Derik İlçe Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.