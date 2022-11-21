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Teröristler sivilleri ve okulları hedef aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, törör örgütü PKK/YPG'nin Gaziantep'in Karkamış ilçesinde sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırının bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu. Soylu, teröristlerin aynı zamanda okulları da hedef aldığını söyledi.

GÜNDEM 21.11.2022, 23:26 Murat Aydın
Teröristler sivilleri ve okulları hedef aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karkamış'taki terör saldırısında 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan ile 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın hayatını kaybettiğini, 5 aylık hamile Büşra Karataş'ın da ilk anda yaşamını yitirdiği bilgisinin geldiğini ancak entübe durumda olduğunu, bebeğinin de yaşatılmaya çalışıldığını söyledi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roketli saldırıda 5 yaşındaki bir çocuk ile 22 yaşındaki öğretmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden genç öğretmen Ayşenur Alkan saldırı sırasında öğretmenler odasındaydı. 5 yaşındaki Hasan Karataş ise CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın yeğeniydi. Ağır yaralı hamile kadının tedavisi ise hastanede sürüyor.
İçişleri Bakanı  Süleyman Soylu, terör örgütü YPG/PKK'nın saldırı gerçekleştirdiği Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Millî Eğitim Bakanı Sn. Mahmut Özer ile incelemelerde bulundu.

Bakan Süleyman Soylu, gazetecilere, Karkamış ilçesinde sivil yerleşim yerlerine saldırının söz konusu olduğunu söyledi.

Teröristlerin aynı zamanda okulları da hedef aldığını anlatan Süleyman Soylu, şöyle konuştu:

"Tek okula intikal etmedi, okulun hemen bahçe duvarının dışına bir düşüm söz konusu oldu ve oradan oluşan basınçla da maalesef öğretmen odasının camları kırılması suretiyle maalesef bir öğretmen kardeşimiz, 22 yaşındaki Ayşenur Alkan öğretmenimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Ve yine mahallelerin içerisinde evlere isabet etmek suretiyle de saldırı devam etti. Bu terörist saldırı sonucunda da maalesef 5 yaşında bir çocuğumuz Hasan Karataş rahmeti rahmana kavuştu, şehit oldu.

Yine aynı evde, aynı yerde Büşra Karataş, o da 5 aylık gebeydi, maalesef o da karnından ağır bir yara aldı. İlk anda bir eks bilgisi, ölü bilgisi geldi fakat şu anda entübe ve dualarımız onunla birlikte. Çocuğuyla ilgili de ilk anda böyle bilgi geldi, onu da yaşatmaya çalışıyorlar. 5 aylık bebeği de sağlık görevlilerimiz o dakikadan itibaren yaşatmaya çalışıyorlar. O bebek de inşallah hayata tutunur, bütün duamız onlarla birlikte."

"Terör Çevremizden Tamamen Temizlenene Kadar Mücadele Edeceğiz"
Süleyman Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, terör örgütünün daha önce de benzer saldırılar düzenlediğini hatırlattı.  Soylu, "Bu saldırıları yıllar önce de burada yaşadık. Yani Karkamış'ta da yaşadık, Hatay'da da yaşadık, Reyhanlı'da da yaşadık ve Kilis'te de yaşadık." diye konuştu.
Bakanımız Sn. Soylu, konuşmasına şu şekilde devam etti;

"Dün akşam itibarıyla Kilis Öncüpınar'a, aynı şekilde bugün öğleden sonra yine Kilis Öncüpınar'a da ÇNRA dediğimiz havan atışları gerçekleşti. Bu meselenin bir tek karşılığı var, atamayacak yere kadar ve atamayacak hale kadar terörü temizlemektir. Allah kimseyi kötü komşu sahibi yapmasın. Bir terör devletini yanımıza komşu yapmak isteyenler, esas itibarıyla Türkiye'nin gelecek yıllarını ambargo altına almak isteyenlerdir. 5 yaşındaki çocukların, masum sivil halkların üzerine bomba yağdıranlar, havan atanlar, elbette ki bedelini ödeyeceklerdir. Ödüyorlar da ödemeye de devam edeceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu büyük millet de bu aziz sorumluluğunu, bu aziz yükümlülüğünü gelecek nesillere bırakmaz ve bunun hesabını çok net bir şekilde görecektir."

Saldırılarla ilgili bilgi veren Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, "Bugün 11.15 sularında, o saatten bu saate kadar yaklaşık 10 adet atım gerçekleşti." dedi.

Yaralılara şifa dileyen Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, "Biz bu alandaki tüm değerlendirmelerimizi arkadaşlarımızla yaptık. Hangi tedbirleri daha alabileceğimizi, hangi tedbirlerle birlikte adım atabileceğimizi arkadaşlarımızla birlikte görüştük. Ona göre de atacağımız adımları burada belirledik. Bu vesileyle tekrar hem geçmiş olsun hem de başsağlığı diliyorum. Hamile olan kardeşimizin ve doğamamış bebeğinin inşallah müdahalelerle kurtulabilmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Allah yardımcıları olsun. Elden gelen her şeyin yapıldığını ifade etmek istiyorum. Tekrar geçmiş olsun." diye konuştu.

Tüm ilgililerle sahada olduklarını belirten Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, "Bu mesele sona erene kadar ve terör çevremizden tamamen temizlenene kadar mücadele edeceğiz, arkadaşlarımıza bir tek talimatımız var, teyakkuz halindeyiz." ifadelerini kullandı.

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