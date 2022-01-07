Rabia Naz davasında adalet yerini buluyor; savcılara uyarı cezası
Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan'ın adalet mücadelesi sonuç verdi. HSYK Davanın savcılarına uyarı cezası verdi.
Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan'ın adalet mücadelesi sonuç verdi. Rabia Naz Vatan’ın davasında, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), davanın savcılarına uyarı cezası verdi. Uyarı cezası verilme gerekçesi ise Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın soruşturmanın eksik yürütüldüğüne dair yaptığı itirazı.
Baba Vatan'ın yaptığı itiraz üzerine incelem yapan HSYK; soruşturmanın savcıları Emine Elif Öveyik ve Halil Çokkaş hakkında uyarı cezası verdi. Vatan'ın yaptığı itirazda savcıların bilinçli delil kararttığı ve hukuka aykırı hareket ettikleri iddiası da yer alıyordu. İşte HSYK'nın Vatan'a gönderdiği ceza bildirisi.
HSYK bu kararla birlikte Şaban Vatan'ın itirazını haklı bulmuş oldu. Vatan kararla ilgili olarak, "Dosyanın seyrini değiştirecek bir karar. Soruşturmada takipsizlik kararı verilmesinin de dosyanın ilerletilmemesinin de şaibeli olduğu ortaya çıkmış oldu" dedi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016