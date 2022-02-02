PKK inlerine sınır ötesi Kış Kartalı Hava Harekâtı!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı Kış Kartalı Hava Harekâtı icra edildiğini açıkladı. Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kampları hedef alınan hava harekatı sonrasında, tüm uçaklar üslerine döndü.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı Kış Kartalı Hava Harekâtı düzenlendiğini duyurdu.

PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye Kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak amacıyla icra edilen hava harekatında; teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kampları hedef alındı. Ayrıca harekâtın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterildi. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekât sonrası tüm uçaklar üslerine döndü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Kış Kartalı Hava Harekâtı ile ilgili şu açıklamalar yapıldı:

"PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye Kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak ve Suriye Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı Kış Kartalı Hava Harekâtı icra edilmiştir.

İcra edilen Kış Kartalı Harekâtı’nda; ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kampları hedef alınmıştır. Harekâtın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir.

Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekât sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir."