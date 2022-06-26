Minik Eymen Sadık Durak'ın ölümü protesto edildi

İzmir'in Buca ilçesinde, Eymen Sadık Durak'ın (5) tandırda ölü bulunmasıyla ilgili anne M.D (27) ve erkek arkadaşı S.E'in (38) yargılandığı davada; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili ve Ucim avukatları Jandarma, Kriminal Daire Başkanlığı'ndan gelen rapora göre Eymen'in istismara uğradığının netleştiğini söyledi.

Sanıkların telefonlarında yapılan inceleme neticesinde dava dosyasına giren raporda; Eymen bebeğin yaşça büyük bir erkek tarafından istismara uğradığı video görüntüleri , minik Eymen’in bir araçta tamamen çıplak halde ve vucudunda darp izlerinin olduğu fotoğrafların bulunduğu belirtildi.

İSTİNAF İLK KARARI BOZDU

İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 9 Temmuz'da görülen davanın karar duruşmasında sanıklardan M.D'a 'nitelikli kasten öldürme' ve 'eziyet' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıl hapis, S.E'e de aynı suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 yıl hapis cezası verildi.

Ucim avukatlarının itirazının sonucunda sanıkların “çocuğa cinsel istismar” suçundan da yargılanmalarına İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden başlandı. Kalabalık bir şekilde davayı takip eden Ucim Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği duruşma çıkışında açıklama yaptı.

Ucim Başkanı Saadet ÖZKAN: “Eymen’i annesi hiç sevmedi. Onu istismar ettiler. Çocuğumuza eziyet ettiler. Eymen seni koruyamadığımız için bizi affet.” dedi. Gözyaşları içinde kalan Özkan: “ Eymeni katledenlere söylüyorum onun bedenini yüzenler; bu hayatta içtikleri su bile boğazlarından geçmeyecek , adalet önünde hesap soracağız.” dedi.

Başkan yardımcısı Yücel Ceylan ise mahkeme heyetinin dosyada yer alan raporları incelerken gözyaşlarını tutamadıklarını söylediğini ve çok üzgün olduklarını ifade etti. UCİM avukatı Yeşim Aydın Sağra mahkeme heyetine Eymen bebeğin annesine teslim edilmeden önceki ve yaşadığı siddet ve istismar sonucunda geldiği son halinin fotoğraflarını gösterdi. “Sanık S.E’in savunmasını kabul etmiyoruz.” dedi.

Mahkeme başkanı anne M.D'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığına yönelik adli tıp raporunun beklenmesine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.