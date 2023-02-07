Kıılçdaroğlu CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla deprem bölgesi Hatay'da

İSKENDERUN/HATAY- Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremin ardından İBB ekipleri AFAD’ın yönlendirmesiyle eşleştirildiği Hatay’da yaraları sarmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun çok sayıda büyükşehir belediye başkanı bölgeye geçerek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem ve ardından meydana gelen artçılar, bölgedeki 10 ilde ağır hasara yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İİBB) Ekipleri, AFAD yönlendirmesi doğrultusunda Hatay’da konuşlandı. Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra yardımlar ve sıcak yemek hizmetleriyle kentteki vatandaşların yaraları da sarılmaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Hatay’a geçerek arama kurtarma ve yardım çalışmalarını yerinde inceledi.

İmamoğlu’nun ardından; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Hatay’a geldi.

Arama kurtarma ve yardım çalışmalarını inceleyen Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, çalışmalar hakkında Ekrem İmamoğlu’ndan bilgi aldı.