İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Bombayı bırakan terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal'deki bombalı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Soylu "Eylemin talimatının Kobani'den geldiğini noktasında değerlendirmemiz var. Bombayı bırakan terörist yakalandı" dedi.

İstiklalde meydana gelen bombalı saldırı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bombayı bırakan kişinin yakalandığını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olay yerinde açıklamalarda bulundu. Terörün şöyle bir yüzü var. Dağda mücadele edersiniz, sınır ötesinde mücadele edersiniz, şehirde mücadele edersiniz ve birçok bedel ödersiniz. Elbette ki coğrafyamız büyük bir imtihanla karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz. Kimsenin coğrafyasında Kobani yok veya Ayn el-Arab, kimsenin coğrafyasında Münbiç yok, kimsenin coğrafyasında Kamışlı yok. Fakat bizim coğrafyamızda bunlar var. Bunlarla mücadele gerçekleştiriliyor. İstiklal Caddesi bizim milletimizin nazlı bebeğidir. Bu eylemi gerçekleştirenlerin ne mesaj vermek istediğini biliyoruz. Biz bu mesajı aldık. Karşılığını daha ağır vereceğiz."

ABD'nin yayımladığı taziye mesajına tepki gösteren Soylu, açıklamayı katilinin olay yerinde ilk gelmesine benzetti.

BOMBALI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ

Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıklayan Soylu "6 terör şehidimiz var. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Hayatını kaybedenlerin kardeşlerimiz Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar Ereğli 2007 doğumlu, Yusuf Meydan Palu 1988 doğumlu, Ecrin Meydan Seyhan 2013 doğumlu, Adem Topkara Gümüşhane 1982 ve eşi Mukaddes Topkara Rize 1985 doğumlu." dedi.

YARALILARIN SON DURUMU

Yaralılara ilişkin de bilgi veren Soylu "81 yaralımız vardı. 50 yaralımız hastanelerden taburcu oldu. Bunların bir bölümü kulak çınlamasıyla tedbiren hastanede tuttuğumuz kardeşlerimizdi. 5 yaralımız şu anda yoğun bakımda, 2 yaralımızın durumu ağır. Diğer yaralılarımızda tedbiren hastanede tutuluyor." ifadelerini kullandı.

BOMBACI HAİN SALDIRGAN YAKALANDI

Eylemi gerçekleştiren teröristin yakalandığını belirten Soylu "Eylemin talimatının Kobani'den geldiğini noktasında değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği noktasında bir değerlendirmemiz var. Bu olay hiç olmasaydı, hiç can kaybımız olmasaydı ama şu anda sınır ötesinde binlerce kahramanımız, sınırın içerisinde binlerce kahramanımız terörü engellemekle mücadele ediyor. Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gözaltına alındı.

Ondan önce yaklaşık 21 kişi gözaltına alınmıştı. Özellikle bu konuda gayret gösteren arkadaşlarıma minnettarım. Eğer yakalanmamış olsalardı nereye gidecekler konusunda beyanlar verdiler. Nasıl bir operasyonla karşı karşıya kaldığımızı en açık şekilde ifade etmektedir.