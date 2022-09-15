Hasatne Güvenlik Görevlesi hasta yakınları tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde hasta yakınlarına ’sessiz olun’ uyarısı yapan güvenlik görevlisi saldırıya uğradı. Hasta yakınları tarafından boynundan bıçaklanan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sağlık Bakanı Koca, "Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" paylaşımını yaptı.

Olay, saat 18.20 sıralarında Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Yakınlarının rahatsızlığı için acile gelen kişiler bağrışmaya başladı. Bunun üzerine güvenlik görevlisi hasta yakınlarını ’sessiz olun’ diyerek uyardı. Bu uyarı spnrası hasta yakını Çetin K. dışarıda bulunan motosikletten ekmek bıçağını alıp, güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan’ı boynundan bıçakladı. Ağır yaralanan güvenlik görevlisinin ilk müdahalesi acil serviste yapıldı.

Daha sonra güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan özel bir hastaneye sevk edildi. Olay sonrasında hastane bir süre kapatılırken, geniş güvenlik önlemleri alındı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Güvenlik görevlisini bıçaklayan şüpheli Çetin K. ve Mazlum B. gözaltına alınırken, olayda kullandıkları bıçak da ele geçirildi. Öldürülen Tuğrul Okudan’ın 1,5 ay önce evlendiği öğrenildi.

FAHRETTİN KOCA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Tuğrul Okudan için başsağlığı diledi ve "Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" paylaşımını yaptı.

ŞÜPHELİLERİN SABIKASI KABARIK ÇIKTI

Olayın ardından gözaltına alınan M.B. ve Ç.K.’nin emniyet kayıtlarında sabıkası kabarık çıktı. M.B.’nin çeşitli suçlardan 27 adet, Ç.K.’nin ise 11 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

SAĞLIKTA ŞİDDETE ACİL ÇÖZÜM

Türk Sağlık-Sen @turksagliksengm sosyal medya hesabında saldırı kınandı. Türk Sağlık-Sen, açıklasanıda sağlıkkta şiddete acil çözüm aradıklarına vurgu yapılarak "İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi’nde görevli güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan, hasta yakınlarının bıçaklı saldırısına sonucunda katledilmiştir. Görev şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağolsun. Vahşete, cinayete dönüşen sağlıkta şiddete acil çözüm istiyoruz." denildi.