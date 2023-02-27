Dilan Şah, Eskişehir'i Şahlandırdı; Depremzedelere 80 TIR yardım

Eskişehir’de yaşamını sürdüren başarılı genç şarkıcı Dilan Şah, depremzedeler için yakın arkadaşı Fırat Ulaş desteğiyle büyük bir örgütlenme gerçekleştirdi.

Deprem felaketinin ilk gününden beri canla başla mücadele eden Dilan Şah, kurduğu 3200 kişilik ekip yanında emniyet ve Türk silahlı kuvvetleri ile çalışan genç şarkıcı afet bölgesine 80 tır yardım yolladı. Genç şarkıcı Dilan Şah “Bu milletin askerinin, polisinin ve tüm kolluk kuvvetlerinin hakkı ödenmez. Onlar olmasa başaramazdık. Önümüzde ki süreç çok uzun, bu süreçte normalleşmek yerine iyileşmeye çalışıyoruz. Kitlelerini yanlış kullanan bütün sosyal medya fenomenleri ve basın pr arkadaşlarımı sildim. Topluma faydalı olmayan kimsenin yanımda yeri yoktur” dedi.

Yardım sürecindeki organize davranışları ile herkesin takdirini toplayan Dilan Şah, Eskişehir'e yerleştirdiği 602 aile içinde umut oldu.

Ekibinde klinik psikologda bulunduran Dilan şah, gönüllü psikologlardan, psikolojik danışmanlık desteği de sağladı. Ekip arkadaşlarının Eskişehir’de yaşadığını ve bu süreci birlikte yürüttüklerini koca yüreklerin emeğinin paha biçilmez olduğunu sözlerine ekledi.