CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Afet Bölgesi Kahramanmaraş'ta

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat Elbistan ve Pazarcık depremleri nedeniyle bölgeye yaptığı ziyaret kapsamında Kahramanmaraş’a geldi. Kahramanmaraşlı bir yurttaş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sarılarak, "Benim çocuklarım enkaz altında. Bizim çocuklar gitti başkanım. Bizi kurtarın, ekiplerinizi çekin buraya" dedi ve gözyaşlarını tutamadı.

Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat’ta yaşanan iki büyük depremden çevredeki 10 il etkilendi ve büyük yıkıma uğradı. Dün sabah bölgeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana ve dün gece yarısına kadar Hatay ile ilçelerinde yaptığı incelemelerinin ardından bu sabah Osmaniye’ye geçti. Osmaniye'de yaptığı incelemelerin ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'a geldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP milletvekilleri Ahmet Kaya, Deniz Yavuzyılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer eşlik etti.

“3 AY SONRA BANKAYA ÖDEYECEK DURUMUM YOK Kİ”

Bir yurttaş CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, “Hükümet, 3 ay OHAL ilan etti. 3 ay sonra ne yapacağım? Benim banka ödemelerim 3 ay ertelendi diye algılıyoruz. İyi de ben 3 ay sonra ödeyecek durumum yok ki. Ekmek yiyecek durumum yok” diye dert yandı. Kılıçdaroğlu da yurttaşa, “Ödeyemezsin. Ben bunları dile getireceğim. Hiç meraklanma” dedi.

SARILIP AĞLADI

Başka bir yurttaş, “Benim çocuklarım enkaz altında. Bizim çocuklar gitti başkanım. Bizi kurtarın, ekiplerinizi çekin buraya” diyerek CHP lideri Kılıçdaroğlu’na sarıldı, ağladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir arama kurtarma görevlisini göstererek, “Sayın Genel Başkanımı, arkadaşımız ilk gün sabahki intikal edenlerden” sözleriyle bilgi verdi.

Deniz Yavuzyılmaz da “100 madenci de burada, ulaştı. Çalışıyoruz” dedi. Arama kurtarma görevlisi, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, “Bütün ekiplerimiz burada. Hem gıda için hem köylere destek için içme suyundan başladık, ekmek fırınlarımızı kurduk” dedi.

Öztunç, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na gelen iki çocuğun ağlayarak babalarının enkaz altında kaldığının bilgisini arama kurtarma görevlisine bildirirken, “Hemen şuradaki bina. Karabekir Apartmanı” diyerek ekibi o kişiye yönlendirdi.

AĞLAYAN KADIN YARDIM İSTEDİ

Kahramanmaraşlı bir kadın yurttaş, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, “Allah rızası için. Kardeşim, kardeşim… Dozer lazım, kepçe lazım, vinç lazım bize. Damla Apartmanı’nda… Allah aşkına ne olur. Vinç lazım bize. İki yeğenim var, iki kardeşim var. Vinç istiyoruz. AFAD geliyor, vinç yok. Vinç olmadığı için bir şey yapamıyorlar. Allah rızası için ne olur. Başınızdan savmayın, ne olur” diye feryat etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, kadını sakinleştiremeye çalışırken, “Bakın, bu arkadaşımız Ankara’dan gelen kurtarma ekibinin başındaki arkadaşımız. Bütün iş makineleri var. Bir kişi daha bir apartman söyledi, bir de sizinle… İlgilenin” dedi.

Kurtarma ekibinin başındaki görevli de kadınla birlikte oradan ayrıldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş’ta depremzede yurttaşlarla görüşüp sorunlarını dinledi. Ardından 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine hareket etmek üzere yola çıktı.