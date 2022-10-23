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Başkan Özcan’dan Çelebi’ye sert yanıt: Sen devlet adamı değil fırıldaksın

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kendisine “partizan” diyen Mehmet Ali Çelebi’ye “"Menfaat rüzgarının etkisiyle savrulan, sürekli yön değiştirenlere bu memlekette ‘devlet adamı’ değil ‘fırıldak’ derler Mehmet Ali Çelebi” şeklinde cevap verdi.

GÜNDEM 23.10.2022, 12:57 Murat Aydın
Başkan Özcan’dan Çelebi’ye sert yanıt: Sen devlet adamı değil fırıldaksın

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kendisine “partizan” diyen Mehmet Ali Çelebi’ye “"Menfaat rüzgarının etkisiyle savrulan, sürekli yön değiştirenlere bu memlekette ‘devlet adamı’ değil ‘fırıldak’ derler Mehmet Ali Çelebi” şeklinde cevap verdi.

FETÖ’nün Ergenekon kumpasında 3.5 sene hapis yatan ve sonrasında milletvekili seçildiği CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ne geçen, ardından oradan da ayrılıp bir dönem sert eleştiriler yönelttiği AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasındaki tartışma sürüyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 20 Ekim'de belediye binasında düzenlediği toplantıda "Ben CHP'liyim. Ben ne bir Mehmet Ali Çelebi'yim ne de Arzu Aydın'ım. Beni yöneten ilkelerim, menfaatlerim değil. Tekliflere kapalıyım. Kimse beni milletvekili olmak için, milletvekili kalmak için AK Parti'ye giden Çelebi'yle, milletvekili olmak için AK Parti'ye giden Arzu Aydın'la karıştırmasın. Bizim derdimiz koltuk değil" demişti.

ÇELEBİ: TANJU ÖZCAN PARTİZANDIR

Çelebi ise bunun üzerine "Tanju Özcan’dan bir Çelebi çıkmaz. Tanju Özcan partizandır, son tahlilde 6+1’li masayı destekleyeceğim der. Günü kurtarır. Çelebi devlet adamıdır. Yanlışa yanlış der, gerekçeleriyle neden desteklemeyeceğini açıklar. Gelecek nesilleri düşünür" ifadesini kullanmıştı.

ÖZCAN: DÖNEKLİĞİN KİTABINI YAZDIN

Özcan'dan Çelebi'nin sözlerine yanıt geldi:

#Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan #Mehmet Ali Çelebi #milletvekili #CHP #akp #memleket
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