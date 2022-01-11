Bakan Soylu'dan HDP'li Güzel'e: TBMM'ye girmekle terörist sıfatınız kaybolmaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dağda terör örgütü PKK'lı sevgilisiyle sekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla gündem olan HDP'li Milletvekili Semra Güzel'ie atıfta bulunarak 'TBMM'ye girmekle terörist sıfatınız kaybolmaz. Bu ülkenin huzurunu, kardeşliğini, barışını bozdurmayacağımızı bilin. Terörle mücadelede zirvedeyiz, mücadeleye devam edeceğiz.' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '6.4 büyüklüğündeki deprem KKTC, Mersin ve Antalya'da hissedildi. Allah'a hamd olsun herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Bu büyüklükteki deprem önemli depremdir. Geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Allah beterinden hem ülkemizi hem çevremizi hem insanlığı muhafaza eylesin' dedi.



Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

PKK, PYD ve DEAŞ güneyde iki ülkenin otoritesini yıktı. AB’den para alıp da Türkiye aleyhine yayın yapan haindir. Bu kadar açık ve net. Süslü püslü cümlelerle oranın büyükelçilerinin sözleriyle hareket eden haindir. Biz neyle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Bizim büyük bir sorumluluğumuz var. Biz bu ülke için her şeyi yapmaya hazırız.

PKK’nın silahlı Terör örgütü üyesi sayısının 150’nin altına düştüğünü söylüyoruz. En büyük mücadelemiz terörle mücadelede kendimizi yeterli görmek. 1 kişi kalsa bile bunlar para bulursa yeniden yapılanırlar.