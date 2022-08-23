Bakan Kurum açıkladı! Ucuz konutta asgari ücretliye müjde
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde sosyal konut projesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Kurum, konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde sosyal konut projesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Kurum, konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirtti. AKP İktidarı sürecinde yanına yaklaşılmaz hal olan konut fiyatlarıyla ilgili seçim öncesi 'Sosyal Konut'adı altında yapılan proje merakla bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde sosyal konut projesiyle ilgili açıklama yaptı. Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.
Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:
Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016