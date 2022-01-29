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Adalet Bakanı Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı; Sosyal medya patladı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül görevinden istifa etti. Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karara göre Gül'ün yerine Bekir Bozdağ atandı.

GÜNDEM 29.01.2022, 10:31 29.01.2022, 10:54 Murat Aydın
Adalet Bakanı Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı; Sosyal medya patladı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül görevinden istifa etti. Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karara göre Gül'ün yerine Bekir Bozdağ atandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Gül'ün "af talebi" kabul edildi ve yerine Bekir Bozdağ atandı.

ABDULHAMİT GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstifa eden Adalet Bakanı Gül, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Temmuz 2017'den beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete'da atama kararının yayınlanmasının ardından Bekir Bozdağ'ın Adalet Bakanı olarak atanması sosyal medyalda gündem oldu. Bozdoğan'on FETÖ'nün başı Fethullah Gelen ile ilgili yaptığı konuşmalar sosyal medyada yayınlanarak Türkyi e  gündeminde ilk sıraya yerleşyti. #Fetuhhal Gülen  #Bozdağ başlığındaki ik hastek ile gündemde kalan Bozdağ eleştirenler ve savunan mesazlarda yler almdı. 

BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

Bekir Bozdağ, 1 Nisan 1965 tarihinde Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Mehmet Duran ve Nuriye Bozdağ çiftinin çocuğu olarak doğdu. İlkokul, orta öğrenim ve lise eğitimini Yozgat'ta tamamlamasının ardından Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Bir süre kamu görevinde bulunduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı.

18 Nisan 1999 yerel yönetim seçimlerinde Fazilet Partisi'den Akdağmadeni İlçe Belediye Başkan Adayı oldu. AKP'nin kurulmasıyla birlikte Yozgat'ta AKP İl Teşkilatı'nın kurucuları arasında yer aldı ve kurucu il yönetiminde Siyasi ve Hukukî İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2002 Türkiye genel seçimlerinde AKP Yozgat milletvekili olarak meclise girdi ve AKP Teşkilat Başkanlığına bağlı olarak değişik illerde İl Teşkilat Koordinatörlüğü ve 12. Bölge Teşkilat Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

2013-2015 ve 2015-2017 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım tarafından kurulan hükûmetlerde Adalet Bakanlığı görevini üstlendi.

2011-2013 ve 2017-2018 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan hükûmetlerde Başbakan Yardımcılığı yaptı.

#Adalet Bakanı Abdulhamit Gül #istifa #bekir bozdağ #AdaletBakanı #atama #istifaresmigazete
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