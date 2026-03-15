ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Ramazan ve Nevruz bayramı için güvenlik tedbirlerini masaya yatırdı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında Bakanlık'ta gerçekleştirilen toplantıya, Bakan Yardımcıları ve Video Konferans Sistemi (VKS) aracılığıyla 81 ilin valileri katıldı. Toplantıda, vatandaşların huzur ve güven içinde bayram geçirebilmesi için Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Ayrıca Nevruz Bayramı hazırlıkları da toplantıda gündeme gelirken, İçişleri Bakanlığı yetkilileri, bayramların milletçe birlik, beraberlik ve kardeşliği güçlendiren günler olduğunu vurgulayarak, tüm birimlerin vatandaşların güvenliği için görev başında olacağını duyurdu.