Sakarya uzun yıllardır beklediği Raylı Sistem Hattı için artık gün sayıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı-Serdivan Raylı Sistem Hattı için yapım ihalesine 24 Nisan Cuma günü çıkılacağını açıkladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da uzun yıllardır şehirde konuşulan bir yatırım daha gerçeğe dönüşüyor. AFA Kültür ve Kongre Merkezi, Şehir Kütüphanesi, Belediye Hizmet Binası, Yazlık Kavşağı gibi şehre önemli eserleri bu dönemde kazandıran Büyükşehir Belediyesi, raylı sistemlerle de şehrin ulaşım geleceğine imza atacak.

Başkan Yusuf Alemdar, açıklamasında, şehrin uzun yıllardır konuştuğu, hayalini kurduğu ve büyük bir heyecanla beklediği Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı için artık somut bir aşamaya geldiklerini belirterek, 'Çok şükür ki projemizin yapım ihalesi için tarih netleşti. 24 Nisan Cuma günü Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattımızın yapım ihalesine çıkıyoruz. Bu gelişme, Sakarya'mızın ulaşım vizyonu açısından gerçekten tarihi bir adımdır.' dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana şehrimizin ulaşım altyapısını daha modern, daha hızlı ve daha konforlu hale getirmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden başkan Alemdar, 'Sakarya her şeyin en güzelini hak ediyor. Raylı sistem projemiz de bu vizyonun en önemli parçalarından biridir. Süreç boyunca hem teknik ekiplerimiz hem de ilgili bakanlıklarımızla büyük bir koordinasyon içinde çalıştık. Projenin planlama, proje, fizibilite ve onay süreçlerinin tamamını titizlikle yürüttük. Hamdolsun bugün geldiğimiz noktada tüm proje süreçlerini tamamlamış bulunuyoruz' diye konuştu.

Çok kısa süre içinde sahada çalışmaların başlayacağını ve Sakarya'nın raylı sistemle tanışma yolunda önemli bir mesafe kat edeceğini söyleyen Başkan Alemdar, Adapazarı ile Serdivan arasında kurulacak bu hattın şehir içi hareketliliği kolaylaştıracağını, trafik yoğunluğunu azaltacağını ve Sakarya'ya modern bir ulaşım alternatifi kazandıracağını vurguladı.

Başkan Alemdar açıklamasını, 'Bu önemli projede bizlere destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere,Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na,Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz'a,TBMM KEFEK Başkanımız Çiğdem Erdoğan'a,Milletvekillerimiz Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık'a,İl Başkanımız Yunus Tever'e,Altyapı Yatırımları Genel Müdürümüz Dr. Yalçın Eyigün'eve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum' sözleriyle emeği geçen herkese teşekkür ederek bitirdi.

Adapazarı-Serdivan-Kampüs Raylı Sistem Hattı şu güzergâhlarda hizmet verecek:

'Ana Hat': Yeni Sakaryaspor Stadyumu - 15 Temmuz Bulvarı - Yeni Cami - Demokrasi Meydanı - Kudüs Caddesi - Orta Garaj - Çark Caddesi - Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı - Tunatan Kavşağı

'Birinci Kol': Medeniyet Bulvarı - Sakarya Üniversitesi Kampüsü

'İkinci Kol': 2. Cadde - Sapak Camii - Mehmet Akif Ersoy Caddesi - Serdivan Spor Salonu - Yazlık Kavşağı