Balıkların üreme dönemlerini korumak ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, göl, gölet, baraj ve akarsularda sazangillerin avcılığı yasaklandı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki iç sularda sazangillerin avcılığına ilişkin av yasağının başladığını duyurdu.

Yasağın amacının balıkların üreme dönemlerini korumak ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunun altı çizilen açıklamada, Türkiye'nin iklimsel koşullarına göre belirlenen dört farklı zaman diliminde uygulanacak yasak kapsamında, göl, gölet, baraj ve akarsularda sazangillerin avlanması sınırlandırıldı.

Yasak dönemi üçer aylık periyotlarla uygulanacağı belirtilirken, yasak kapsamındaki başlıca türler olarak sazan, kadife, siraz, yayın, tatlı su kefali (akarsular hariç) olarak açıklandı.

Denetimlerin yasak süresi boyunca il müdürlükleri ve kolluk kuvvetleri tarafından aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.