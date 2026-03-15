İçişleri Bakanlığı, kırmızı bülten ve ulusal arama kararlarıyla aranan 72 suçlunun yurtdışından Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 32 kişi ile ulusal seviyede aranan 40 kişi olmak üzere toplam 72 suçlu, Gürcistan (54), Almanya (9), Karadağ (2), Arjantin, Kolombiya, Irak, Rusya, İsveç, K.K.T.C. ve Bulgaristan'dan ülkemize iade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı yetkilileri ile KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucu, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izleri titizlikle takip edildi. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonlar sayesinde, aranan şahısların Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

Bakanlık açıklamasında, başarılı operasyonlarda görev alan daire başkanlıkları ve emniyet mensupları tebrik edilirken, Adalet Bakanlığı yetkililerine de teşekkür edildi.