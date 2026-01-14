Ticaret Bakanlığı, gümrük işlemlerinde dijital altyapıyı güçlendirerek ihracatçıların ve paydaşların işini kolaylaştıracak yeni uygulamayı hayata geçirdi. GET-APP üzerinden oluşturulan özel PIN kodu, beyannamelere güvenli erişim imkânı sağlıyor.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, gümrük süreçlerini dijitalleştirerek ihracatçılar ve tüm paydaşlar için daha hızlı, güvenli ve şeffaf bir işleyiş sunuyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, ihracat ve antrepo beyannamelerine ait belirli bilgiler artık GET-APP üzerinden oluşturulan özel PIN kodu ile yetkilendirilen kişi ve firmalar tarafından güvenli bir şekilde görüntülenebilecek.

Yeni uygulama ile; Bilgi güvenliği güçlendirilirken, Yetkilendirme süreçleri netleşiyor, İşlem süreleri kısalıyor, Dijital şeffaflık artıyor.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, dijitalleşmenin gümrüklerde hız ve güveni artırdığını vurgulayarak, Türkiye'nin dış ticaret altyapısını Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.